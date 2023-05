Jennifer Garner a eu du mal à éviter un dysfonctionnement de sa garde-robe en jouant à Elektra de Daredevil

Bien que pour beaucoup de gens Charlie Cox soit Daredevil, il y a des fans plus âgés qui se souviennent qu’il y avait aussi le film souvent imparfait de Ben Affleck basé sur le super-héros. Ce film était chargé de nous donner Jennifer Garnier‘s Elektra, qui a reçu son propre film dérivé malheureux. Bien qu’il existe de nombreuses raisons d’essayer d’oublier cet effort particulier de Marvel, pour Garner, son plus gros bugbear essayait de garder certaines parties de l’anatomie améliorée d’Elektra à l’intérieur du costume très «limitant».





Révélant exactement à quel point il était difficile d’enfiler la tenue très moulante d’Elektra et à quel point elle se sentait toujours proche d’un dysfonctionnement de sa garde-robe, Garner a expliqué au magazine Glamour :

« Je devais être découpée et cousue dans le pantalon en cuir chaque fois que je devais faire pipi, et c’était comme une entreprise de 45 minutes, alors je l’ai définitivement tenue. J’avais tellement de faux seins en escalopes de poulet pour faire les seins d’Elektra. Je pense qu’il y en avait trois de chaque côté de tailles différentes, et tout était poussé vers le haut et vers l’extérieur. J’étais juste à ce point proche d’un dysfonctionnement de la garde-robe à tout moment. Il n’y a pas assez de ruban adhésif dans le monde pour rendre ce truc sûr.

Alors qu’en surface, le costume d’Elektra ne semble pas être le costume de super-héros le plus élaboré à assembler, Garner a continué à expliquer combien de réflexion et d’efforts ont dû être consacrés à la construction du costume pour obtenir le look, mais aussi lui permettre pour jouer le rôle. Elle a ajouté:

« Mais j’avais aussi des essayages sans fin, des essayages sans fin pour le costume d’Elektra. Le costumier James Acheson me voyait tous les samedis. Je mettais la perruque, j’allais dans son studio, et j’avais travaillé toute la nuit sur Alias ​​la nuit avant, et donc je serais presque en train de tisser, j’étais tellement fatigué. Il construisait juste le regard d’Elektra sur moi petit à petit. J’étais tellement impliqué dans les essayages que j’ai pu défendre moi-même ce dont j’allais avoir besoin pour être capable de bouger… J’étais en répétition de cascades à ce moment-là et [I knew] de quel type de soutien j’avais besoin dans mes chaussures et de soutien dont j’avais besoin en souplesse, [the support] J’avais besoin dans le pantalon ou quoi que ce soit d’autre pour pouvoir me battre parce que je me suis battu. Je me suis beaucoup battu. »

Jennifer Garner est une présence constante à Hollywood depuis plus de 2 décennies

Bonjour Soleil

De son rôle dans Alias, à des films comme Dallas Buyers Club et le hit de Ryan Reynolds Le projet Adam, Jennifer Garner s’est constamment retrouvée devant la caméra au cours des deux dernières décennies. Elle est récemment apparue dans la comédie Netflix Oui jour, qui a une suite en préparation avec le retour de Garner, et elle a également joué dans Prime Video’s Upload. En plus de cela, elle jouera dans la nouvelle comédie Netflix Congé familial avec Le bureau star Ed Helms, qui est un film sur un couple qui voit sa famille s’effondrer à mesure que leurs enfants grandissent et commencent à s’éloigner.

Bien que de nombreuses anciennes stars de Marvel soient aspirées dans la franchise grâce à l’effet multivers, il est peu probable que Jennifer Garner soit recousue dans ses cuirs Elektra de si tôt. Pour tous ceux qui voudraient voir ses apparitions dans des films de bandes dessinées, à la fois Casse-cou et Electra peuvent être trouvés sur diverses plateformes de streaming en fonction de votre emplacement.