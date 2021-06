Jennifer Aniston révèle si elle essaierait les rencontres en ligne et si elle se remarierait

Ne vous attendez pas à voir le profil de Jennifer Aniston apparaître sur une application de rencontres de si tôt.

Lorsqu’on lui a demandé si elle essaierait un jour les rencontres en ligne, la réponse de la star de « Friends » a été un non catégorique.

« Non. Absolument non », a déclaré l’acteur dans le magazine People de cette semaine. «Je vais juste m’en tenir aux manières normales de sortir avec quelqu’un. Quelqu’un vous invite à sortir. C’est comme ça que je préférerais.

Aniston a annoncé qu’elle se séparait de son ex-mari, Justin Theroux, en 2018. Elle était également mariée à Brad Pitt de 2000 à 2005.

Maintenant, la star de « The Morning Show » dit que même si elle est ouverte à la romance, elle n’est pas pressée de marcher dans l’allée.

« Oh mon Dieu, je ne sais pas. Ce n’est pas sur mon radar », a-t-elle déclaré à propos de la possibilité de se remarier. «Je suis intéressé à trouver un partenaire fantastique et à vivre une vie agréable et à m’amuser les uns avec les autres. C’est tout ce que nous devons espérer. Il n’a pas besoin d’être gravé dans la pierre dans les documents juridiques.

Aniston a également expliqué comment la thérapie l’avait aidée à rester ancrée au milieu des spéculations des médias sur son statut relationnel au fil des ans.

« La conscience de soi est la clé », a-t-elle déclaré. « J’ai vraiment beaucoup retiré de la thérapie. Le simple fait d’être une personne publique, il y a beaucoup de choses incroyables qui vont avec. Mais il y a aussi beaucoup de choses difficiles, parce que nous ne sommes que des humains, et nous avons tendance à marcher avec des yeux de bœuf sur la tête. »

Elle a ajouté que même parfois au sein de sa propre famille, elle a dû dissiper les rumeurs des tabloïds sur sa vie privée.

En rapport

« Parfois, vous ne pouvez pas aider les membres de la famille ou les personnes qui envoient des choses à se demander : « Qu’est-ce que c’est ? Vous allez avoir un bébé ? Vous vous mariez ? » », a-t-elle dit. combien d’années vous faudra-t-il pour ignorer cette bêtise ? »

Aniston a profité de l’amour de ses co-stars de « Friends » ces derniers temps, après la réunion de « Friends » remplie de nostalgie du mois dernier sur HBO Max.

Elle et Courteney Cox, qui sont restées proches, ont récemment échangé des messages d’anniversaire réconfortants sur les réseaux sociaux.

« Joyeux anniversaire Jenny Louise ! Nous nous connaissons depuis si longtemps que je ne me souviens même pas pourquoi je t’appelle ainsi. Je t’aime ! ♥️♥️ » a écrit Cox à Aniston sur Instagram.

Entre ses amitiés étroites et sa carrière épanouissante, Aniston a confié à People qu’elle se trouve dans « un endroit vraiment paisible » dans sa vie.

« J’ai un travail que j’aime, j’ai des gens dans ma vie qui sont tout pour moi, et j’ai de beaux chiens », a-t-elle déclaré. « Je suis juste un être humain très chanceux et béni. »