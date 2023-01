Jenna Ortega dit qu’elle n’a pas encore vu de scénario pour la saison 2 de mercredi

Mercredi aurait pu être officiellement renouvelé pour la saison 2, mais la star Jenna Ortega dit qu’elle n’a pas encore reçu de scénario.





« Je n’ai rien vu et je ne sais rien », a-t-elle dit La variété sur le tapis rouge des 80e Golden Globes mardi soir—la première cérémonie de l’actrice en tant que nominée.

Ortega est nominée pour la meilleure actrice dans une série télévisée musicale ou comique pour son rôle d’adolescente titulaire de la famille Addams dans la série Netflix, et il est facile de comprendre pourquoi – les fans réclament une deuxième saison de l’horreur surnaturelle à partir du moment où ils terminé la saison 1.

Bien qu’elle ait été couronnée « Personnage de télévision le plus populaire de 2022 », l’actrice derrière Mercredi dit qu’elle n’a pas vraiment beaucoup d’influence dans les coulisses.

Et, ajoute Ortega, le script n’est probablement pas prêt à lui être transmis – le streamer serait encore en train de rassembler la salle des écrivains pour la saison 2 – mais elle a taquiné que ce ne serait peut-être pas le cas. aussi longtemps jusqu’à Mercredi les stars commencent à voir le script.

« J’ai l’impression que parfois, en tant qu’acteur, on vous dit juste quoi faire. J’attends ça, je pense qu’ils commencent juste à mettre en place une salle d’écrivains, alors … peut-être bientôt? »





À quoi les fans peuvent-ils s’attendre de la saison 2 ? Les showrunners partagent un aperçu

Cela ne fait que quelques jours que Netflix a officiellement renouvelé Mercredi. Pourtant, les showrunners derrière la série à succès ont déjà réfléchi à où se concentrer une deuxième saison maintenant que Nevermore Academy est … eh bien, pas plus.

Les créateurs Al Gough et Miles Millar ont déclaré au Hollywood Reporter le mois dernier qu’ils voulaient « explorer et en quelque sorte compliquer » les relations de mercredi dans la saison 2, en particulier ses relations avec sa mère Morticia (Catherine Zeta-Jones) et son ancienne colocataire – et peut-être, amie ?—Enid Sinclair (Emma Myers).

« Pour nous, l’émission parle aussi vraiment de cette amitié féminine avec Mercredi et Enid étant vraiment au centre de ça… Ensuite, l’autre chose qui est vraiment intéressante à continuer est de continuer à explorer la relation mère-fille Mercredi-Morticia aussi », a taquiné le duo.

Pas encore de mot sur quand nous pouvons nous attendre Mercredi Saison 2, mais selon les mots d’Ortega… peut-être bientôt ?

En attendant, la saison 1 de Mercredi est maintenant en streaming sur Netflix.