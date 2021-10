Jeffrey Wright dit que Robert Pattinson fait un chevalier noir « dur à cuire » dans The Batman

Jeffrey Wright pense que les fans apprécieront Le Batman lors de sa sortie en salles l’année prochaine. L’une des sorties les plus attendues de Warner Bros., Le Batman devait initialement être publié cette année avant que plusieurs retards de tournage et de date de sortie n’aient effectivement tué ces plans. Maintenant, le film est au tableau pour une première en mars 2022, et beaucoup d’entre nous comptent les jours.

Pour sa part, Jeffrey Wright, qui incarne le commissaire James Gordon dans le film, est tout aussi impatient que les fans voient le film. Dans une récente interview avec Entertainment Tonight, Wright a expliqué ce que c’était que de travailler avec Robert Pattinson pour le film, car Batman et Gordon travaillent traditionnellement en étroite collaboration dans Homme chauve-souris histoires. Promettant une performance « badass » de Pattinson, voici ce que Wright avait à dire.

« Robert va faire son truc, et nous travaillions dans une vision de Matt Reeves, alors vous savez, Robert fait ce que Robert fait et ça va être assez dur à cuire je pense. J’ai adoré travailler avec lui, j’aime son point de vue et son énergie et la façon dont il a en quelque sorte apporté différents niveaux à différentes parties de l’histoire. Et nous travaillons les uns avec les autres. J’ai juste essayé de lui donner des choses sur Gordon, et il a fait son truc avec Batman. «

Matt Reeves a co-écrit le scénario de Le Batman en plus de diriger. Parce que le projet est un film autonome se déroulant en dehors du DCEU, il présente un tout nouveau Batman, cette fois interprété par Robert Pattinson. Avec Jeffrey Wright dans le rôle de Jim Gordon, le film met également en vedette Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle de Riddler, Andy Serkis dans le rôle d’Alfred Pennyworth et Colin Farrell dans le rôle de Pingouin. Bien que le rôle de Penguin dans le film soit limité, il sera plus amplement exploré dans une série dérivée prévue sur HBO Max.

Il y a aussi une autre série liée en préparation chez HBO Max pour élargir davantage le monde de Le Batman. Cette émission suivra les officiers travaillant pour le département de police de Gotham, mais pour l’instant, il n’est pas clair s’il y aura des personnages de Le Batman apparaît également dans cette série. Il serait certainement logique que James Gordon de Jeffrey Wright se présente à l’occasion en tant que commissaire, mais cela n’a pas été confirmé.

« Elles sont [both] tenant la balance, pour ainsi dire. Ce sont certainement des personnages qui se soucient de la justice et de la justice », a également déclaré Wright à propos de la relation de Gordon avec Batman dans une interview séparée de Games Radar. « Je pense que Gordon est beaucoup moins réticent, il est très au cœur des choses avec Batman, donc ils sont différents à cet égard. »

Il y a de grands projets pour tout ce qui concerne Batman chez Warner Bros. Mis à part ce film, il y aura deux versions différentes de Batman dans Le flash, qui devrait également arriver dans les salles de cinéma l’année prochaine. Ce projet ramène Michael Keaton dans le rôle de Batman, reprenant son rôle des films originaux de Tim Burton, tandis que Ben Affleck est également de retour dans la version DCEU de Bruce Wayne.

Après une longue attente, le plan est pour Le Batman pour enfin sortir en salles le 4 mars 2022. Ce sera très probablement un succès avec les suites à venir, mais il reste à voir à quel point il s’avérera être un succès. Cette nouvelle nous vient de Entertainment Tonight.

Sujets : Le Batman