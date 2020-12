Jeffrey Epstein est-il toujours en vie? Théories sur ses observations présumées au Nouveau-Mexique

Vous voudrez peut-être vous asseoir pour celui-ci, les amis.

Un théoricien du complot qui dirige le compte YouTube ABQ Raw affirme avoir vu le pédophile condamné Jeffrey Epstein – qui serait décédé par suicide dans sa cellule de prison en août 2019 – à l’extérieur du ranch Zorro d’Epstein au Nouveau-Mexique en octobre de cette année.

Dans la vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous, le narrateur affirme avoir vu Epstein prendre des photos de manifestants devant son ranch, et même zoomer sur l’homme qu’il prétend être Epstein.

Jeffrey Epstein est-il toujours en vie?

Poursuivez votre lecture pour les affirmations sauvages selon lesquelles le financier disgracié Jeffrey Epstein est toujours en vie et se cache dans son ranch au Nouveau-Mexique.

Un théoricien du complot affirme avoir vu Jeffrey Epstein au Nouveau-Mexique en octobre.

Un homme qui dirige la chaîne YouTube ABQ Raw affirme avoir repéré Epstein à l’extérieur du ranch d’Epstein au Nouveau-Mexique en octobre.

Dans la vidéo, le ranch d’Epstein est montré du point de vue d’un oiseau, et les téléspectateurs peuvent facilement voir trois voitures garées sur la propriété – dont l’une est une camionnette rouge.

Après que les manifestants se soient rassemblés à l’extérieur du ranch avec des panneaux indiquant: «Epstein ne s’est pas suicidé» et «Enquêtez sur le ranch Zorro maintenant!» un homme qui, selon le théoricien, est Epstein arrêté dans une camionnette rouge pour prendre des photos des manifestants.

«Pendant que nous étions sur les lieux, un camion rouge s’est approché de la clôture et un monsieur a baissé la vitre», raconte le narrateur.

«Il a observé la manifestation et a soulevé son téléphone portable pour prendre quelques photos du groupe», poursuit le narrateur, ajoutant que «ABQ Raw a filmé la vidéo en magnifique 4K», ce qui est probablement une tentative de convaincre les téléspectateurs de la qualité de la vidéo. et «observation».

«Le conducteur du camion rouge avait une ressemblance frappante avec le récemment décédé Jeffrey Epstein», dit le narrateur, avant de poser la même question que les théoriciens du complot se posent depuis la mort d’Epstein:

«Jeffrey Epstein s’est-il suicidé? Il est peut-être tout à fait possible qu’il soit parti au coucher du soleil au Nouveau-Mexique.

Les utilisateurs des médias sociaux ont eu des réactions mitigées à la vidéo.

Un YouTuber a déclaré qu’il ne croyait pas qu’Epstein s’était suicidé, mais qu’ils n’achetaient pas le fait que l’éleveur mystérieux dans la camionnette rouge est, en fait, Epstein.

« Eh bien, il est plus probable qu’il ait été assassiné pour ce qu’il savait et pour qui il pouvait dénoncer », a commenté le YouTuber. «Mais je ne le vois pas dans une chemise et un camion comme ça, le gars a une assez bonne opinion de lui-même.

«Si je voulais simuler ma propre mort et disparaître, je ne me retrouverais probablement pas devant un groupe de manifestants contre la caméra [sic] devant ma maison, descendez ma fenêtre, puis arrêtez-vous pour qu’ils prennent quelques photos », a ajouté un autre YouTuber.

Certains utilisateurs de médias sociaux pensent que l’homme mystérieux pourrait être le frère de Jeffrey Epstein.

Logiquement, cela expliquerait la «ressemblance frappante» que le narrateur de la vidéo évoque.

« S’il y a une ressemblance – c’est probablement son frère Mark Epstein, qui a hérité du ranch », a suggéré un utilisateur de médias sociaux, tandis qu’un autre a accepté, en disant: « Peut-être que son frère se ressemble [sic], mais je doute que ce soit epstein. Et pourquoi epstein conduirait-il un camion de travail? C’est probablement un travailleur plus âgé. »

