Jeffree Star critique Nikki Phillippi pour avoir euthanasié son chien Bowser après avoir mordu son fils

Jeffree Star a critiqué la YouTuber Nikki Phillippi pour avoir fait poser son chien Bowser.

Lundi 4 mai, Nikki – qui compte plus d’un million d’abonnés – a annoncé que sa famille Bull Terrier nommée Bowser avait été euthanasiée après avoir mordu son jeune fils Logan, qu’elle partage avec son mari Dan Phillippi.

Dans un post Instagram maintenant supprimé, Nikki a écrit: « Bowser avait un côté agressif qui a élevé sa tête laide plusieurs fois au fil des ans … et récemment, il a mordu Logan …. après de nombreux conseils, nous avons décidé que c’était le cas. il est temps pour Bowser de passer paisiblement. «

Elle a ajouté: « Je sais que beaucoup d’entre vous seront choqués d’entendre cela … mon cerveau est toujours sous le choc. McTrowsen a fait partie de notre vie et satisfait SA vie entière … et pour les 9 dernières années de notre mariage. Nous ne voulions pas prendre cette décision … comme je suis sûr que vous pouvez l’imaginer. Je ne plaisante pas quand je dis que c’était l’un des jours les plus tristes de ma vie. Cela étant dit, je suis tellement reconnaissant que nous Je dois le tenir et l’embrasser chez nous pendant qu’il est décédé. Tu nous manqueras à jamais Bowser. »

Jeffree Star reproche à Nikki Phillippi d’avoir euthanasié son chien Bowser après avoir mordu son fils. Image: Jeffree Star via YouTube, Nikki Phillippi via YouTube

Naturellement, la publication d’Instagram a suscité des réactions négatives de la part de nombreuses personnes qui ont remis en question sa décision d’euthanasier le chien au lieu de le réintégrer. Dans une vidéo YouTube de 24 minutes intitulée « Nous avons des nouvelles vraiment tristes », Nikki s’est assise avec son mari Dan et a expliqué comment Bowser avait été attaqué en tant que chiot, ce qui le rendait agressif envers les gens et les autres animaux. «C’était un animal extrêmement dangereux à l’extérieur des murs de ma maison», a déclaré Dan.

Lors de l’incident avec leur fils, Dan a expliqué que Logan avait pris de la nourriture à Bowser, ce qui l’avait incité à mordre Logan au visage. Heureusement, la morsure n’était pas trop dommageable et n’a laissé qu’une « petite marque ».

Après l’incident, il a été décidé que Bowser devrait être abattu avant de causer à nouveau de graves dommages à quelqu’un d’autre ou à Logan. Nikki a révélé qu’ils avaient déjà tenté de reloger Bowser auparavant, mais on leur a dit que ce ne serait pas possible car il était avec sa famille depuis sa naissance. Apparemment, ils seraient également toujours responsables si Bowser attaquait quelqu’un après avoir été rapatrié.

Bowser a mordu le fils de Nikki, Logan. Photo: @nikkiphillippi via Instagram

Malgré l’explication, la communauté YouTube s’est furieusement regroupée et s’est prononcée contre Nikki et Dan. Jeffree Star était un YouTuber qui n’a pas acheté l’histoire de Nikki ou de Dan.

En réponse à un tweet du compte de Nikki en 2017 qui disait « Le plan de Dieu est toujours meilleur que le mien », Jeffree a répondu: « Vous avez tué votre chien. Ferme ta gueule, merde. » Il a ensuite continué à faire exploser le couple sur Twitter.

Il a tweeté: « Ils ont prétendu que le chien avait mordu leur enfant une fois, alors ils ont dû le rabaisser … Au lieu de le ramener, ils l’ont assassiné. Et il n’y a pas non plus de preuve que le chien était réellement agressif … Cela me rend malade.

«Il est difficile de comprendre comment quelqu’un pourrait tuer son propre chien de famille et s’en contenter… Ils doivent faire l’objet d’une enquête. En tant que propriétaire d’un chien dont les animaux sont ma VIE, c’est difficile de comprendre.

Jaclyn Hill a également pataugé, tweetant: « J’ai un chien très capricieux. Il mord les gens quand il se sent nerveux, en danger ou si vous essayez de le toucher quand il ne veut pas l’être … Je sais ces choses parce que je suis son PROPRIÉTAIRE Donc je m’assure qu’il n’est pas dans des situations où il va réagir … Je ne le tue pas!

« Vous savez que je ne m’insère pratiquement jamais dans le ‘drame’, surtout lors d’un jour spécial comme aujourd’hui! (Jour du lancement) Mais je suis trop dégoûté. Surtout par la ‘séance photo au revoir’ comme QUOI !? »

Jeffree Star a alors répondu: « Exactement. Je suis tellement déçu qu’ils aient même choisi de partager cette information avec tout le monde, mais ils sont un maître manipulateur donc pas surpris. Nos chiens sont notre FAMILLE et je ne peux pas croire qu’ils aient choisi cela. »

Il est difficile de comprendre comment quelqu’un pourrait tuer son propre chien de famille et en tirer du contenu… Ils doivent faire l’objet d’une enquête. En tant que propriétaire de chien dont les animaux sont ma VIE, c’est difficile de comprendre. 💔 – Jeffree Star (@JeffreeStar) 6 mai 2021

Jaclyn Hill dénonce Nikki Phillipi. Photo: @JaclynHill via Twitter

LaurDIY a partagé une vidéo YouTube entière intitulée « C’est CRUEL et PAS OK: Nikki Phillippi » défendant la race Bull Terrier. Dans la vidéo, elle explique comment elle avait parlé à des dresseurs de chiens qui ont dit que les chiens qui ont attaqué des gens peuvent entrer en cure de désintoxication. Elle a déclaré: « Je ferais tout mon possible pour m’assurer que mon chien puisse vivre une vie sûre et heureuse dans ma vie et si cela ne fonctionne pas, vous avez la possibilité de revenir à la maison. »

Manny MUA a partagé une capture d’écran de la vidéo de LaurDIY, et a écrit: « Miss LaurDIY n’a pas bégayé !!! [sic]. «

Nikki et Dan n’ont pas abordé le contrecoup, cependant, ils ont tous deux rendu leurs comptes Instagram privés. Dan semble également avoir désactivé son compte Twitter.

