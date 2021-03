Jeff Goldblum pourrait avoir un retour surprise dans «  Thor: Love & Thunder  »

La spéculation a commencé sur le retour possible de Jeff Goldblum au MCU dans ‘Thor: l’amour et le tonnerre’ après avoir été vu avec le casting du film dans Australie.

Le prochain film de Thor, « Love and Thunder », verra le retour de certains personnages du MCU comme Jane Foster (Natalie Portman), Lady Sif (Jaimie Alexandre) et l’équipe complète de ‘Gardiens de la Galaxie’.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Thor: Love and Thunder » montre comment Jane Foster avec le Mjolnir

Il a également été révélé que le film mettra en vedette de nombreux personnages que Waititi a introduits dans le dernier film, tels que Valkyrie (Tessa Thompson), Korg Oui Miek, plus une foule d’acteurs asgardiens, y compris Matt Damon, Sam neill Oui Luke Hemsowrth.

Cependant, un acteur qui est apparu dans «Ragnarok», Jeff Goldblum, n’a pas encore eu la confirmation officielle de son retour, ayant joué le chanteur excentrique de Sakarr, le grand maître.







Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘Thor 4’ révèle son retour à Asgard

La production de « Love and Thunder » a lieu en Australie, ce qui a permis de savoir plus facilement quels acteurs feront partie du film, et maintenant il semble y avoir suffisamment de preuves pour penser que Goldblum reviendra au MCU.

Pour le moment, « Thor: Love and Thunder » devrait sortir le 6 mai 2022.