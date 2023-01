Jeff Garlin apparaîtra dans la dernière saison de Never Have I Ever de Netflix

Après sa sortie controversée de The Goldbergs, Jeff Garlin a décroché un rôle dans Never Have I Ever.

Ancien Goldberg Star Jeff Garlin a rejoint le casting de Je n’ai jamais. Après la première de sa première saison en 2020, la série créée par Mindy Kaling et Lang Fisher devrait débuter sa quatrième et dernière saison en 2023. Par date limite, il a maintenant été révélé que les nouveaux épisodes présenteront Garlin en tant que nouveau personnage. Il s’agit du premier casting à venir pour Garlin depuis sa sortie au milieu de la controverse de Les Goldberg à l’ABC.





Des détails ont également été révélés sur le personnage de Garlin. Il incarnera Len, un « homme adorable qui prépare un méchant sandwich et qui oblige Nirmala (Ranjita Chakravarty) à reconsidérer si elle en a vraiment fini avec ses relations pour toujours ».

Il n’était pas clair où Garlin se présenterait ensuite après avoir été exclu de Les Goldberg. L’année dernière, les producteurs ont annoncé que Garlin quittait son rôle principal dans la série au milieu de la saison 9. Cela est venu après des allégations d’inconduite dans les coulisses. Les Goldberg a avancé avec la saison 10 en expliquant que le personnage de Garlin avait été tué. Garlin a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il était bipolaire peu de temps après la diffusion de cet épisode.

« Bipolaire est un enfoiré », a déclaré Garlin dans le post. « Parfois, c’est trop difficile à gérer. Je fais de mon mieux. C’est la première fois que j’en parle. »





Jamais je n’arrive à sa fin

Netflix NBCUniversal Television Distribution

Inspiré de l’enfance de Mindy Kaling, Je n’ai jamais est une série dramatique sur le passage à l’âge adulte qui suit une lycéenne indo-américaine à la suite du décès soudain de son père. Le spectacle met en vedette Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Darren Barnet, Jaren Lewison, John McEnroe, Ramona Young et Lee Rodriguez.

« Nous avons hâte de vous révéler toute la romance torride et les aventures hilarantes que nous vous réservons », a déclaré Kaling dans un communiqué lorsque la série a été renouvelée pour sa quatrième et dernière saison. « Merci à tous nos fans pour votre soutien – en particulier vous les fans de Bevi et Daxton. »

« Quatre saisons de Je n’ai jamais est vraiment excitant et un peu doux-amer parce qu’en tant que fan fidèle, j’aimerais que le voyage de Devi se poursuive pour toujours « , a également déclaré la présidente d’Universal TV, Erin Underhill. » Mais tout comme le lycée, toutes les grandes choses doivent avoir une fin. Un grand merci à nos intrépides Cricket Queens, Mindy et Lang, ainsi qu’à notre distribution et à notre équipe exceptionnelles, qui ont authentiquement capturé le tour de montagnes russes émotionnel qui définit notre adolescence. Nous avons hâte de découvrir tout le désordre, les LOL et les larmes qui se dérouleront sûrement au cours de la dernière année de Devi.

Je n’ai jamais n’a pas encore de date de première pour la saison 4, mais elle arrivera en 2023. Vous pouvez diffuser les trois premières saisons sur Netflix. Vous pouvez avoir un aperçu de la dernière saison de l’émission en regardant la vidéo à venir de Netflix ci-dessous.