Jeff Daniels organise une soirée habillée décontractée pour hommes aux Golden Globes

Parmi les nombreux délices de la cérémonie à distance des Golden Globes de dimanche, l’un de nos favoris est de jeter un coup d’œil dans la vie moins que glamour et réelle de nos acteurs préférés.

Comme, disons, Jeff Daniels, 66 ans, qui a choisi de se présenter sur Zoom vêtu d’une chemise en flanelle tout en se déplaçant depuis ce qui ressemblait à sa salle informatique au sous-sol.

Daniels avait été nominé pour le meilleur acteur dans un film télévisé pour « The Comey Rule », et n’a pas remporté le prix, mais il a gagné nos cœurs:

« Jeff Daniels diffusant en direct depuis » la salle informatique « », a écrit le comédien Matt Buechele.

Les fans ont adoré:

On dirait qu’il vient de rentrer de son dîner de ramassage sur le trottoir. – Jon Wirt (@jon_wirt) 1 mars 2021

« Hé Jeff – tu veux sortir certains de ces déchets de la pièce avant de passer en direct à la télévision nationale? » « Ehhh … jetons juste une couverture dessus. » – Dan White (@atdanwhite) 1 mars 2021

Daniels lui-même a tweeté sur son apparence, écrivant: « Félicitations à Mark Ruffalo et un merci spécial aux #Golden Globes pour m’avoir permis de réaliser un rêve de toute une vie d’aller à une cérémonie de remise de prix avec Carhartt. »

Daniels, il n’était pas le seul acteur à garder les choses discrètes et super décontractées.

Jason Sudeikis, 45 ans, lauréat du prix du meilleur acteur dans une comédie musicale ou une comédie pour «Ted Lasso», arborait un sweat-shirt à capuche blanc et tie-dye alors qu’il parcourait son discours d’acceptation:

Après avoir accepté son prix, Variety a rapporté que Sudekis avait expliqué les origines du sweat à capuche aux journalistes, affirmant qu’il provenait du studio de danse et de l’espace d’entraînement de sa sœur, Forward Space, à New York.

« Je crois au produit autant qu’au message », a déclaré l’acteur. « J’avais une multitude de sweats à capuche d’une multitude de choses auxquelles je crois et que je soutiens. Celui-ci me semble le plus approprié. »

Et qui pourrait oublier Bill Murray, 70 ans, qui a enfilé une chemise hawaïenne super colorée et trippante et a levé un martini de l’arrière-cour de quelqu’un. (Peut-être le sien?)

«Bill Murray reste une légende absolue», a écrit l’écrivain sportif Zack Rosenblatt.

Murray avait été nominé pour la meilleure performance par un acteur de soutien dans un film pour « On the Rocks », bien qu’il n’ait pas remporté le prix.

Mais tu sais quoi? Qu’ils aient remporté un Golden Globe ou non, nous pensons que tous ces gars ont gagné quelque chose – nos cœurs. Après un an à rester à la maison et à zoomer partout, nous n’avons aucun problème à mettre de côté des tenues de soirée fantaisie pour une cérémonie.

Bravo et martinis à tous!