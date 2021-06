Jeff Bezos volera sur le premier vol en équipage de Blue Origin

Amazon.com et le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos, effectueront le premier vol en équipage du véhicule suborbital New Shepard, a annoncé le milliardaire sur Instagram lundi 7 juin.

Le vol est prévu pour le 20 juillet, jour du 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11. La capsule New Shepard, qui fonctionne de manière autonome et n’a pas besoin de pilote, sera lancée depuis les installations de Blue Origin dans l’ouest du Texas. Le vol durera environ 11 minutes.

Le frère de Bezos, Mark, rejoindra également l’équipage, a noté la publication Instagram. « Depuis que j’ai cinq ans, je rêve de voyager dans l’espace », a écrit Bezos. « Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure, avec mon meilleur ami. »

En rapport: Lancement (et atterrissage) du premier New Shepard amélioré de Blue Origin pour les as des astronautes

Le fondateur Jeff Bezos a annoncé que lui et son frère seraient parmi les passagers du premier vol en équipage de Blue Origin. (Crédit image: Blue Origin)

Un autre siège sur le vol est actuellement mis aux enchères au plus offrant au cours d’un processus en trois tours qui se terminera samedi 12 juin. Les offres ont déjà atteint 2,8 millions de dollars, selon la société ; la somme gagnante ira à la fondation de sensibilisation scientifique et technologique de l’entreprise, Club for the Future.

Le véhicule New Shepard peut accueillir six passagers.

Le principal concurrent de Blue Origin dans les vols touristiques suborbitaux, Virgin Galactic, fait également des progrès vers le vol de son premier client payant. Son véhicule, l’avion spatial piloté VSS Unity, a volé plusieurs fois, dont une fois avec l’astronaute en chef de l’entreprise en tant que passager.

Plus récemment, Virgin Galactic a vendu des billets à 250 000 € et, en mai, un rapport de la société indiquait qu’elle visait un vol commercial dès l’année prochaine.

Le système New Shepard entièrement réutilisable de Blue Origin a volé 15 fois lors de tests sans équipage. Lors du vol le plus récent, en avril, les employés de l’entreprise ont répété la procédure d’entrée et de sortie, une étape importante avant le vol en équipage du mois prochain.

« C’est une aventure », a déclaré Bezos dans une vidéo publiée avec l’annonce. « C’est un gros problème pour moi. »

Envoyez un e-mail à Meghan Bartels à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.