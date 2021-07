Jeff Bezos lancera le premier vaisseau spatial de Blue Origin le 20 juillet : comment le regarder en direct

16 juillet 2021 12:38:44 IST

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, sera lancé dans l’espace le 20 juillet. Le milliardaire utilisera la fusée Blue Origin New Shepard de son entreprise et restera dans l’espace pendant 11 minutes au total. La date a été choisie car c’est exactement 52 ans après que les astronautes d’Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont fait leurs premiers pas sur la lune.

Le premier site de lancement de Blue Origin est situé dans un endroit reculé du désert de l’ouest du Texas et n’aura pas de zone de visualisation publique sur place, rapporte Forbes. La société a également annoncé que le ministère des Transports du Texas fermerait une partie de la State Highway 54.

Le 12 juillet, la compagnie a reçu sa licence de la Federal Aviation Administration des États-Unis pour se lancer dans l’espace.

Avec Bezos, le premier vol Blue Origin aura trois personnes supplémentaires dans le cadre de l’équipage de New Shepherd. L’équipage de quatre membres comprend le frère de Bezos, Mark, le pionnier de l’aéronautique Wally Funk et Oliver Daemen, 18 ans.

Si le vol réussit, Funk deviendra le plus vieux astronaute de tous les temps à l’âge de 82 ans, tandis que Daemen sera le plus jeune.

La fusée réutilisable New Shepard a été créée par Blue Origin qui a officiellement émergé en 2015. Selon le CNET rapport, l’entreprise a d’abord travaillé en silence pendant une décennie. Après près de deux décennies de travail, la fusée peut désormais lancer des personnes dans l’espace.

Il y a eu jusqu’à 15 vols d’essai, après quoi Blue Origin lancera sa première fusée avec un équipage.

Le premier vol en équipage de Blue Origin peut être regardé ici. L’heure du lancement du vol est 18h30 IST mais elle peut changer en fonction de la météo ou de problèmes techniques. La diffusion en direct commencera 90 minutes avant l’heure de lancement prévue.

Pendant ce temps, Blue Origin a également révélé que Daemen deviendrait son premier client. Auparavant, le billet pour l’espace via le vol New Shephard était vendu aux enchères pour 28 millions de dollars. Cependant, la société a déclaré que Daemen n’était pas la personne qui avait remporté l’enchère. Le gagnant de l’enchère volera sur une future mission de New Shepard car il y avait quelques problèmes avec le calendrier.

