Bien que TI, Jeezy et Gucci Mane soient largement reconnus sur le mont Rushmore proverbial de Trap Music, tout n’est pas harmonieux dans le trifecta. Il est bien documenté que Jeezy et Guwop étaient mêlés à un bœuf chauffé, familier aux fans des deux artistes. Compte tenu du bilan irrespectueux et violent que l’animosité a finalement eu sur les deux rappeurs, il a depuis été supposé qu’aucune des parties ne serait jamais disposée à l’écraser. Aujourd’hui cependant, Tip Harris a invité Jeezy sur son RAPIDEMENT podcast, où il a abordé la possibilité de réunir les pères fondateurs de la musique trap pour une rencontre des esprits.

Jamie McCarthy / Getty Images

«Nous ne pouvons pas avoir cette conversation sans nous adresser à l’éléphant dans la pièce», dit TI. vous pensez qu’il est nécessaire de rassembler cette merde, si quelque chose? Et je comprends que nous avons affaire à quelqu’un qui est lui-même capricieux, et notre merde que nous avons avec nous par rapport à leur merde qu’ils ont avec eux rend les choses extrêmement problématiques. Mais dans le meilleur – scénario de cas, comment cette merde pourrait-elle arriver? Parce que pour être honnête, c’est le plus gros mouvement qui pourrait arriver pour la musique trap à l’avenir.

Jeezy réfléchit un instant. «Je pense juste que ça doit être l’une de ces conversations mafieuses dans les coulisses», répond-il. “Ça doit vraiment être une conversation. Ce que j’ai appris au fil des ans, c’est que cette merde est une grosse affaire. Les gens qui sont allés à Yale font encore des affaires avec des gens qui sont allés à Harvard. C’est juste une de ces vraies conversations. Ça fait des décennies.”

À ce stade, TI mentionne qu’ils parlent de Gucci Mane, au cas où les gens ne suivraient pas. “Je pense que parce que je me suis regardé d’une certaine manière parce que je suis resté fidèle à vous”, dit Tip. «Cela a toujours été ma position, même si j’essayais de mettre mes différences de côté et d’être cordial – cette merde n’allait pas loin. Mais pour les gens de la musique trap, par exemple, je ne vais pas faire un piéger le musée de la musique et laisser un *** a dehors. Pour moi, c’est de la haine. Je serai inclusif et je serai honnête et je parlerai toujours d’un lieu de logique. Logiquement, y a-t-il jamais un moment où les trois d’entre nous pourrions jamais marcher dans une pièce, sortir et dire ‘cette merde est morte’. “

“Pour rester honnête, mon frère et moi nous sommes assis dans une pièce et avons eu une vraie conversation”, révèle Jeezy. “Dans un restaurant à sushi. C’était proche. Je ne peux pas mentir, c’était proche, mais il s’est enfermé à cette heure-là et la communication est devenue sombre. Je vais en garder un dollar, c’était proche. C’était vraiment proche. ” Estimant que l’emprisonnement peut compliquer les choses, TI affirme que l’imprévisibilité de Gucci a finalement altéré leur relation. “Mais pour être honnête, je ne peux ni nier ni contester la contribution qu’il a apportée à la culture de la musique trap”, déclare TI

Consultez la discussion complète de TI et de Jeezy sur Gucci Mane sur RAPIDEMENT ci-dessous, avec le discours de Guwop qui démarre aux alentours de 27 minutes.

https://www.youtube.com/watch?v=OYRWCrvafv8