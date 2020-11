Jeezy réfléchit à ses anciennes amitiés sur « Thérapie pour mon âme »

Nous sommes juste quelques jours avant Jeezy et Gucci Mane Verzuz match-up et les choses commencent déjà à devenir intéressantes. Les téléspectateurs s’attendaient initialement à voir TI et Jeezy passer piste pour piste dans la série centrée sur la musique, mais après que les fans aient pensé que Guwop serait un meilleur look, le Verzuz des dieux – Timbaland et Swizz Beatz – l’ont fait. Ces deux artistes ont eu leur juste part de bœuf dans le passé, il sera donc intéressant de voir comment ils se réunissent à maturité pour partager certains de leurs plus grands succès.

En haut de la matinée du mercredi 18 novembre, Jeezy a partagé son dernier single, « Therapy For My Soul », un morceau qui serait présenté lors de sa sortie du vendredi 20 novembre, La récession 2. L’album arrive 12 ans après La récession et sur son dernier morceau, Jeezy réfléchit sur les expériences, bonnes et mauvaises, qui l’ont aidé à façonner son parcours. Ce n’est pas le même homme qu’il était il y a plus de dix ans et il semble qu’il espère communiquer ce fait à ses fans. Diffusez « Therapy For My Soul » et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations

Et tout le monde se demande ce qui s’est passé avec moi et l’entraîneur

Même merde qui s’est passé entre Tommy et Ghost

Parce que oui, les chèques arrivent mais la confiance n’est pas là

Je dirais que c’est tout lui mais ce ne serait pas juste

J’étais fraîchement sorti des rues, essayant juste de combattre mes propres démons

Je savais que quelque chose n’allait pas, je suppose que j’avais mes propres raisons