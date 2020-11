Jeep. Le nouveau Rubicon 392 est le Wrangler le plus puissant jamais conçu

Combinant la légendaire capacité de traction intégrale avec un moteur V8 de 470 ch, le Jeep Wrangler Rubicon 392 se présente comme la version la plus performante de la gamme à ce jour et comme un concurrent sérieux du nouveau Ford Bronco. Dommage qu’il ne vienne pas en Europe.

Lorsque Jeep a tenté d’éclipser le lancement du Ford Bronco avec le Wrangler 392 Concept V8, ce n’était presque certainement qu’une question de temps avant que la marque n’annonce l’entrée en production de cette version exclusive.

Pour les responsables de la marque, c’est le bon moment pour la présentation officielle du premier Wrangler d’origine avec un moteur V8 depuis plus de 40 ans.

Le Jeep Wrangler Rubicon 392 a été conçu pour parcourir des kilomètres dans l’asphalte ou le sable, indépendamment de la poussière, des pierres, des mauvaises routes et peut-être de l’ego des propriétaires de Ford Bronco.

Jeep Wrangler Rubicon 392 ne vient pas en Europe… malheureusement!

Sur le plan des émissions, le Jeep Wrangler Rubicon 392 ne sera pas disponible en Europe. La commercialisation dans la région EMEA est prévue uniquement pour le Moyen-Orient, qui devrait arriver fin 2021.

Jeep «pure et dure»

Le Wrangler le plus puissant jamais équipé est équipé d’un moteur V8 de 6,4 litres développant 470 ch et un couple de 637 Nm. L’hélice est associée à une transmission automatique à huit rapports et à une boîte de transfert Selec-Trac permanente. Ce dernier offre quatre modes de conduite sélectionnables: 4WD Auto / 4WD High / Neutral / 4WD Low.

En termes de performances, la marque nord-américaine annonce une accélération de 0 à 96 km / h en 4,5 secondes, tandis que les 400 premiers mètres sont parcourus en 13,0 secondes.

Pour faire face aux routes et aux mauvaises routes, le Wrangler Rubicon 392 dispose d’essieux robustes Dana 44 Wide Track et d’un rapport de réduction final de 3,73. De plus, la transmission dispose d’un système de verrouillage de couple, tandis que la suspension peut être relevée de cinq centimètres. Référence également pour les pneus 33 ”avec jantes beadlock de 17”, de série.

Avec une hauteur de 26 cm du sol, le Wrangler Rubicon 392 offre un angle d’attaque de 44,5 °, ventral de 22,6 ° et une sortie de 37,5 °. La capacité de passage du gué peut atteindre 82,5 cm.

Équipement généralement optionnel

L’intérieur du Wrangler Rubicon 392 se distingue par les revêtements intérieurs en cuir avec surpiqûres en bronze. Les sièges en cuir arborent l’inscription Rubicon 392 et offrent une position confortable d’inspiration sportive et des renforts pour améliorer le soutien des occupants.

Intérieur du Jeep Wrangler Rubicon 392

Pour inclure les spécifications du nouveau moteur, le tableau de bord reçoit un tout nouveau numéro et design. Disponible pour la première fois dans le Jeep Wrangler, le volant sport gainé de cuir intègre des palettes de changement de vitesse pour un accès plus rapide à la transmission à huit rapports et une meilleure gestion de 637 Nm de couple.

La cabine dispose également d’un système Uconnect de série, qui comprend un écran de 8,4 pouces. Intégrées au logiciel, les Jeep Off-road Pages permettent au conducteur de surveiller l’inclinaison, l’oscillation, les coordonnées GPS, la répartition de la force de traction.

En termes d’équipement standard, le Jeep Wrangler Rubicon 392 propose 11 contenus haut de gamme, qui, en règle générale, composent la liste des options de cette gamme: intérieur en cuir; système d’infodivertissement; banque de commutateurs électriques HD; toit rigide couleur carrosserie; protecteurs de roue couleur carrosserie; groupe de pare-chocs en acier; éclairage LED; Paquet pour temps froid; entrée sans clé avec télécommande; Paquet de sécurité; Package de sécurité avancée.

