« Je voudrais que mon petit ami urine sur moi »: il y a une partie de TikTok qui est obsédée par l’urine

La plateforme de partage vidéo TIC Tac il héberge des vidéos tellement diverses et nombreuses que l’expérience à l’intérieur peut être radicalement différente selon qui l’utilise. En plus des ballets, de la synchronisation labiale et du contenu comique destinés à la majorité des utilisateurs, il peut arriver que vous rencontriez plus de clips flirty, dans lesquels la sexualité est discutée o ses préférences et ses tendances sur le sujet se manifestent ouvertement. Cette catégorie de vidéos regroupe l’univers de #pisstok, un hashtag autour duquel des vidéos plus ou moins sérieuses partageant les thèmes de urine et urophilie.

De manière informelle, #pisstok est traité comme un section fantôme de l’application, car en effet il y en a beaucoup à l’intérieur. En effet, formellement, la base de données vidéo résidant sur la plateforme n’est pas divisée en compartiments étanches; D’un autre côté, cependant, l’algorithme qui recommande un nouveau contenu basé sur les préférences déjà exprimées par les utilisateurs fonctionne très efficacement. L’effet est que ceux qui sont passionnés par les nouveaux thèmes peuvent soudainement se retrouver dans ce qui est perçu comme une véritable section alternative de l’application, jusque-là inconnue.

Les vidéos collectées sous le hashtag #pisstok ont ​​été vues environ 25 millions de fois, mais ce ne sont pas tous les clips qui tournent autour du thème de l’urine et des dérivés. Dans certains cas, les vidéos filment les protagonistes en train d’uriner, même sans montrer des parties génitales ou des contenus interdits aux mineurs; dans d’autres, la question est traitée d’un point de vue sexuel, par exemple avec des sujets qui déclarer ouvertement leur volonté uriner sur le partenaire ou subir la même pratique.

Pour certains, les manifestations sont sérieuses, tandis que pour d’autres, il s’agit d’un mouvement collectif d’ironie sur un thème qui jusqu’à il y a quelques années pouvait être considéré comme tabou pour être discuté en public, mais que les générations actuelles ne considèrent plus comme intouchable. Certains clips sur le thème sont en fait réalisés avec une intention ludique, mais aussi des vidéos nées pour le jeu générer des réactions sincères une partie des utilisateurs. Bref, même lorsque les protagonistes plaisantent sur le sujet de manière plus ou moins évidente, les téléspectateurs ne comprennent pas toujours que l’attitude envers la pratique est surtout ironique: les commentaires sur les clips sont essentiellement partagés entre ceux qui condamnent la pratique et ceux au contraire, il l’apprécie et décide de le manifester ouvertement.

