« Je suis vraiment en forme »: Williams évite minutieusement la frustration-déjà-vu

Serena Williams vise son 24e titre du Grand Chelem et doit gagner trois fois de plus à l’US Open. Le meilleur joueur américain n’est pas loin d’une expérience frustrante comme peu de temps avant cet extraordinaire tournoi du Grand Chelem.

Serena Williams continue de se mélanger en tant que plus grande star féminine dans la course au titre de cet extraordinaire US Open. Un jour après le scandale avec la disqualification du grand favori Novak Djokovic chez les hommes, l’Américain de 38 ans a évité une sortie prématurée. Avec 6: 3, 6: 7 (6: 8), 6: 3, Williams a décidé de se venger de la Grecque Maria Sakkari pour lui-même à New York et a rendu les quarts de finale parfaits malgré des problèmes considérables. « J’ai juste continué à me battre. Elle a si bien joué. Je savais que je devais faire ça aussi », a déclaré Williams, qui a dû combler un déficit de pause dans la moitié décisive: « Je suis définitivement en forme », a-t-elle annoncé.

Mercredi, l’ancien numéro un mondial de longue date affrontera le Français Alizé Cornet ou Zwetana Pironkowa de Bulgarie et donc en tout cas avec un joueur non classé. En fait, les meilleures chances de se rapprocher de leur 24e titre du Grand Chelem. Mais les doutes quant à sa capacité à atteindre son grand objectif d’augmenter sa collection de trophées lors des quatre tournois de tennis les plus importants et de rattraper l’Australienne Margaret Court, n’a pas été en mesure de dissiper complètement le numéro un de longue date du jeu de compétition. Mais c’est précisément ce record qui anime toujours Williams en tant que mère et bientôt 39 ans.

La souffrance prend fin après 2:28 heures

Contre les 15 têtes de série Sakkari, elle a perdu le contrôle à la fin du deuxième set. Elle a crié plusieurs fois dans le stade Arthur Ashe presque désert – de soulagement ou de désespoir. Williams a repoussé quatre balles de set de la Grecque de 13 ans, avec la cinquième qu’elle a concédé la compensation de set. Ce n’est que la semaine précédant l’US Open que Williams a perdu contre Sakkari lors du tournoi préparatoire. Sur le même parcours à Flushing Meadows, lorsqu’ils se rencontrent au deuxième tour. Au troisième set, elle n’avait aucune chance, avait des crampes. C’était comme « quand on rencontre un mec de merde », ça n’a pas de sens et c’est frustrant, se plaignit-elle après.

Dès le début de la manche décisive, la jeune soeur Williams s’est encouragée avec un «Come on». Comme si elle voulait dire qu’elle serait cette fois épargnée par le sort du duel passé. Mais ensuite Williams a concédé sa première pause du match dans le premier match, mais s’est frayé un chemin à 2-2. Le six fois vainqueur de l’US Open a porté le service du Grec à 5: 3 et l’a réussi après 2:28 heures.