Je suis adulte et mes parents divorcent soudainement. Comment faire face?

Caroline Moss est auteur et animatrice du podcast « Gee Thanks, Just Bought It », qui aide les gens à trouver les produits dont ils ont besoin pour rendre la vie plus facile, meilleure et plus productive. Maintenant, avec cette chronique, «Demander un ami», elle aide les gens avec les conseils dont ils ont besoin pour rendre la vie plus facile, meilleure et plus productive.

Salut Caroline,

Mes parents viennent de me dire (via Zoom) qu’ils se séparent après 35 ans de mariage. C’était inattendu et je suis enfant unique. Même si j’ai 31 ans, je prends mal les nouvelles. Je n’ai pas vécu à la maison depuis 13 ans et j’ai un mariage et un enfant, mais cela m’affecte vraiment d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas. Est-ce bizarre? Est-ce normal? Je ne vais pas en thérapie et je ne l’ai jamais fait, donc je ne sais pas si c’est quelque chose dont les gens vont en thérapie.

J’ai juste l’impression d’être un peu confus, et normalement je parlerais à l’un de mes parents ou aux deux. Sans un frère ou une sœur, je n’ai personne à ma place qui puisse compatir avec moi. Mon mari comprend mais il a aussi ses propres affaires (et beaucoup de frères et sœurs pour épauler le drame familial, donc il ne peut pas comprendre le seul truc de l’enfant).

Je ne sais pas vraiment ce que je demande! Peut-être que si vous pensez que cela ressemble à quelque chose qu’un thérapeute pourrait vous aider? Ou peut-être que dire à mes parents?

Merci,

Enfant adulte du divorce

Bonjour,

Eh bien, tout d’abord, je suis désolé d’entendre parler de vos parents. C’est juste … nul. Le divorce n’est jamais amusant, quel que soit votre âge. Et ne pas avoir de frères et sœurs sur lesquels rebondir ou s’appuyer? Ça craint plus! Vous êtes totalement valide dans tous vos sentiments, peu importe à quel point vous êtes surpris de les ressentir.

Cela étant dit, oui, un thérapeute peut vous aider. M’avez-vous vraiment demandé si les problèmes avec les parents sont une raison pour laquelle les gens vont en thérapie? HELLLOOOO, c’est fondamentalement, comme, la seule raison! Je plaisante avec vous, mais pour de vrai, les gens de tous âges – en particulier les adultes! – gérer leurs problèmes parentaux en thérapie. Si vous vous demandez si vos problèmes sont suffisamment légitimes pour justifier une thérapie, la réponse est que les problèmes de tout le monde sont légitimes, et avoir une réaction étonnamment émotionnelle à la nouvelle du divorce de vos parents est quelque chose que la plupart des thérapeutes ont déjà traité. Vous n’apportez rien de nouveau ou de «bizarre» à la table. Vos sentiments sont valables, et ils peuvent être analysés, discutés et traités par de nombreuses voies et canaux. La thérapie est celle que je connais le mieux.

Je vous préviens de dire que la thérapie peut être accablante au début de votre exploration. Trouver un thérapeute peut prendre du temps (et un peu d’essais et d’erreurs), et si vous n’êtes pas habitué à parler à un professionnel de la santé mentale, cela peut prendre quelques séances pour entrer dans un rythme où vous vous sentez à l’aise de vous ouvrir à des problèmes personnels. . Soyez prêt à parler (beaucoup!) Et soyez prêt à ce qu’il n’y ait pas de bonnes ou de mauvaises réponses … et certainement pas de solutions miracles.

Mais si vous vous sentez à l’aise, allez en thérapie. Courez en thérapie. La thérapie est utile, humiliante et merveilleuse. Votre thérapeute voudra vous parler sans cesse de vos sentiments sur le divorce de vos parents. Vous aurez une nouvelle perspective et ce sera à la fois libérateur et déprimant, mais ce sera une façon très saine pour vous de traiter ce que vous ressentez avec un parti vraiment neutre qui ne se range du côté d’aucun de vos parents mais qui se range du côté toi. Ce sera puissant; Je promets.

Et vous le méritez absolument.

