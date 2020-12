« Je serais probablement une chienne folle »

Cardi B a récemment révélé que même si elle ne consomme pas de drogues, elle fume des cigarettes de temps en temps.

Au milieu de l’élection présidentielle américaine de 2020 début novembre, Cardi B a partagé une vidéo d’elle-même sur Instagram en train de fumer trois cigarettes en même temps, se déclamant sur la politique et s’exprimant sur son impatience de voir les résultats. Dans une interview jumelée à sa récente couverture de «Femme de l’année», publiée par Panneau d’affichage, Cardi est entrée plus en détail sur son article controversé, révélant que même si elle ne se drogue pas, elle fume une cigarette occasionnelle (ou trois). «Je m’amusais avec mon enfant, mais j’ai continué à chercher sur Instagram et je devenais nerveux. [Before the election], J’avais juste l’impression que Biden avait ça dans le sac « , a-t-elle dit Panneau d’affichage. « Puis le jour des élections est arrivé, et je vois que tant d’États sont juste rouges, point final. » «Cela vous surprend simplement lorsque vous n’entendez pas les gens autour de vous dire: ‘Oh, je ne soutiens pas Trump.’ Il y a d’autres personnes qui ne pensent pas vraiment comme nous. Des millions de personnes qui ne sont pas sur la même longueur d’onde que toi et qui ne comprennent pas ce qu’il a fait de mal et pourquoi nous sommes si anxieux. Je me dis: ‘Oh, merde . Je deviens nerveuse maintenant, « continua-t-elle. « Si je n’exprimais pas mes sentiments, je serais probablement une salope folle de drogue. » « Je ne prends pas de drogue; je fume une petite cigarette ici et là, bois un peu de vin et du Hennessy dans le club, mais ces drogues que je ne prends pas », a-t-elle précisé, ajoutant qu’elle savait qu’elle devait surveiller ce qu’elle dit sur les réseaux sociaux pour éviter les réactions négatives. « Disons que quelque chose est moche, non? Tout le monde dans les commentaires dit que c’est moche, mais vous dites que c’est joli. Si vous avez le commentaire impopulaire, alors vous avez tort. Donc, vous devez faire attention à ce qui sort. Vous ne pouvez même pas appeler les gens laids de nos jours! Je ne dis pas que je veux appeler les gens laids – vous ne pouvez même plus être vous-même. « [via]