«Je me suis fait vacciner»: les utilisateurs de Tinder ajoutent la vaccination à leur bio

La délivrance des licences pour vaccinés contre COVID-19[feminine il est destiné à enflammer l’opinion publique jusqu’à ce que les préparatifs soient réellement accessibles à tous, et donc pour longtemps. Les gouvernements des différents pays n’ont pas encore pris de décisions officielles à ce sujet, mais parmi les entreprises, les entreprises commerciales et les particuliers, il y a ceux qui veulent un système de voies préférentielles qui permet à ceux qui sont vaccinés de retrouver une vie presque normale. La même chose se produit dans une certaine mesure sur le application de rencontres en ligne: à l’étranger, beaucoup mettent déjà à jour leurs profils pour faire savoir aux partenaires potentiels qu’ils ont déjà été vaccinés contre le coronavirus.

Où la bio change

Ceci est principalement rapporté par les journaux américains et britanniques, où ce phénomène est déjà évident également en raison du nombre de doses de vaccin déjà administrées. Dans ces pays, les cas de biographies sociales modifiées de manière appropriée avec des mots qui indiquent avoir obtenu au moins une dose du vaccin anti Covid. Tinder est la plate-forme la plus citée, mais le discours s’applique naturellement à toutes les applications similaires. Là menace de contagion après tout, cela sape les relations étroites même entre des contacts qui se connaissent déjà et se font confiance; Il n’est pas surprenant que sur des applications comme Tinder, le problème se fasse encore plus sentir.

Les raisons

Ceux qui précisent qu’ils ont déjà été vaccinés espèrent que ce détail constitue un critère de sélection préférentiel de partenaires potentiels, et en fait un premier rendez-vous avec une personne vaccinée peut permettre aux deux participants de se sentir plus libres de préoccupations légitimes, telles que la distanciation et le port de masques. De ce point de vue il n’est pas étonnant que les dirigeants d’OkCupid aient constaté que la présence du mot vaccin et de ses dérivés dans les biographies de leur plateforme a plus que doublé.

Le risque demeure

Cependant, la réalité est différente: tout d’abord, le vaccin ne confère pas aux individus une immunité totale à 100%; de plus, il protège avant tout de la maladie et non du risque d’infection, ou plutôt de la possibilité de devenir vecteur du virus; enfin, les comportements téméraires en public des membres du couple qui n’ont pas été vaccinés peuvent encore mettre le reste de la population en danger. Au fur et à mesure que le vaccin atteindra les premières catégories de personnes compatibles avec l’utilisation de ces applications, le phénomène impliquera aussi notre pays. Ensuite, il sera bon de se rappeler que les mots qui apparaîtront dans les biographies des utilisateurs ne doivent pas être considérés comme des certificats d’invincibilité, ni comme vérité; dans le cas de nouvelles rencontres, cependant, l’idéal reste de prendre les choses plus calmement que d’habitude.

