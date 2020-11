Jayson Tatum et Celtics s’entendent sur la prolongation du contrat de Max Rookie: rapport

Jayson Tatum et les Celtics ont convenu d’une extension de contrat massive.

Jayson Tatum aurait accepté une prolongation massive de cinq ans avec les Celtics de Boston. Piscine / « Tatum obtient l’extension maximale de recrue désignée, avec les escalators All-NBA qui le porteront à près de 200 millions de dollars », a écrit dimanche Adrian Wojnarowski d’ESPN sur Twitter. « L’agent de Tatum Jeff Wechsler et les Celtics ont finalisé les détails aujourd’hui. » L’accord de Tatum sera porté à 195 millions de dollars s’il fait la première, la deuxième ou la troisième équipe entièrement NBA. Il existe également une option de joueur à un moment donné pendant le contrat. Le directeur général des Celtics, Danny Ainge, a fait l’éloge de Tatum à plusieurs reprises tout au long de sa carrière. En 2017, après avoir acquis Tatum dans le projet, il avait ceci à dire: « Je pense que nous voyons tous comment le jeu a évolué. Et vous ne pouvez vraiment pas avoir trop de joueurs polyvalents qui peuvent jouer plusieurs positions défensives. Je pense que nous, à Jayson et en Semi [Ojeleye], et Kadeem Allen et Jabari Bird, ils entrent tous en quelque sorte dans cette catégorie. Les trois sont des joueurs de swing ou d’aile. Semi peut jouer certains des 4, et Jayson peut jouer certains des 4, pensons-nous, avec le temps. Alors oui, c’est comme ça que le jeu se dirige. « Tatum est la dernière d’un certain nombre de signatures majeures à avoir lieu cette semaine en NBA. Plus tôt dimanche, Bogdan Bogdanovic a accepté un accord avec les Hawks. La saison NBA 2021 devrait débuter en décembre. [Via]