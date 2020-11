Jay-Z produira le thriller Netflix « Forty Acres »

Jay-Z produit un autre film pour Netflix.

Jay-Z s’apprête à produire une adaptation du roman de Dwayne Alexander Smith Quarante acres en tant que nouveau projet pour Netflix. Brian Ach / Quarante acres suit un avocat des droits civiques qui découvre une vaste conspiration dans une histoire qui aborde les questions de race et de pouvoir. Le livre a été publié à l’origine en 2014 et a remporté le NAACP Image Award for Outstanding Literary Work – Debut Author. Smith se joindra en tant que producteur exécutif avec Mike Epps et d’autres. Luke Cage le créateur Cheo Hodari Coker travaillera également sur le projet. Le film a été décrit comme un croisement entre Jordan Peele Sortez et le film de Tom Cruise en 1993 L’entreprise. Jay-Z a déjà travaillé avec Netflix sur son prochain film Plus ils tombent fort, pour lequel il a également été producteur. Le film est un western avec Jonathan Majors, Idris Elba, Zazie Beetz et Lakeith Stanfield. James Lassiter, qui a également produit Plus ils tombent fort, rejoint Jay sur Quarante acres ainsi que. Plus tôt cette semaine, Jay-Z a égalé Quincy Jones pour l’artiste avec le plus de nominations GRAMMY de l’histoire. Les deux artistes ont été nominés 80 fois. Beyoncé n’est qu’une nomination derrière son mari et Jones avec 79 nominations au total. [Via]