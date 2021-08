Jay Pickett est décédé lors du tournage d’un film

La triste nouvelle du décès de Jay Pickett à ses 60 ans. L’acteur tournait une scène pour son prochain film, Vallée des trésors. Malheureusement, l’information indique que l’interprète a subi une crise cardiaque alors qu’il montait à cheval dans une scène du film sur laquelle il travaillait.

Le directeur Moulins Travis a confirmé le fait et a écrit sur ses réseaux sociaux : « Jay était un homme incroyable. Il était gentil, doux et généreux. C’était l’un des meilleurs acteurs avec qui j’aie jamais travaillé et ce fut un honneur de collaborer avec lui. ». Le cinéaste a ajouté : « Ses amis les plus proches ont dit qu’il était très heureux de faire Treasure Valley. Il faisait ce qu’il aimait : jouer, monter à cheval et faire des films. C’était magnifique. », a noté Mills.

L’acteur Jay Pickett est décédé







L’acteur était largement reconnu pour sa participation à la série nord-américaine Hôpital général, où il personnifiait David harper, un détective qui a enquêté sur la guerre entre les mafias Corinthos et Zacchara. Il a également participé à des programmes populaires tels que China Beach, Days of our Lives et Perry Mason.

Sa co-vedette Jim Heffel Il a profité des réseaux pour lui adresser un message d’adieu : « Hier, j’ai perdu un bon ami et le monde a perdu une personne formidable. Jay Pickett décidé de monter au paradis. Il est mort assis sur un cheval prêt à attacher un bœuf dans le film Treasure Valley de l’Idaho. La voie d’un vrai cow-boy « , a fait remarquer l’acteur.

L’acteur Jay Pickett dans l’un de ses rôles. Photo : IMDb.



La vérité est que tous ceux qui ont connu Jay ont de bons mots sur l’interprète et le monde d’Hollywood pleure cette perte irréparable. Cela a un impact sur la façon dont cette jeune vie a commencé au moment où il tournait une scène pour son dernier film. Jay Pickett nous manquera.