Javicia Leslie de Batwoman n’a pas exclu le retour d’Arrowverse

Si jamais le Batsignal remonte pour Javicia Leslie, vous pouvez vous attendre à ce que Batwoman se présente. Récemment, il a été annoncé que The CW avait annulé Batwoman après une course de trois saisons, décevant les fans qui avaient fait campagne pour un renouvellement. La nouvelle a également été une déception pour Leslie, qui s’était même impliquée dans la campagne de renouvellement qui a finalement échoué.

Peut-être Batwoman est terminée, mais à travers l’Arrowverse et divers spéciaux de croisement, la possibilité est toujours là que Leslie puisse revenir en tant que Ryan Wilder, alias Batwoman. Si cette opportunité se présente, Leslie est partante, comme l’a expliqué l’actrice dans une nouvelle interview avec Digital Spy. Après avoir passé deux saisons sous le masque, Batwoman est devenue une partie de qui est Leslie en tant que personne, ce qui lui permettrait de reprendre assez facilement ce rôle.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Si mon emploi du temps le permet, je suis toujours prêt à jouer à Gotham. Je veux dire, Batwoman fait partie de ma fibre à ce stade. C’est une partie de mon tissu. Je pense que la partie la plus étonnante est que c’était un personnage que nous avons créé. Ce n’est pas quelque chose dans lequel je dois jouer, c’est quelque chose que nous avons créé à partir de notre propre esprit et de notre propre âme.

En même temps, rien ne garantit que Leslie jouera à nouveau ce rôle, et c’est une réalité à laquelle l’actrice mettra plusieurs mois à s’habituer complètement. Pour l’instant, elle a dû travailler dur pour sortir de l’état d’esprit de Ryan Wilder, car cela s’est même répercuté sur d’autres projets sur lesquels Leslie a travaillé.

« Cela fera toujours partie de moi, peu importe. C’est presque tellement une partie de moi que dans ce film spécifique dans lequel je joue en ce moment, je me dis: » Attends, Ryan ferait ça. Nous devons essayez quelque chose de différent « . Ils ont mis une flanelle dans ma loge, et je me dis : » Je ne peux pas porter de flanelle. Ryan porte toujours des flanelles. Tu dois essayer quelque chose de différent… Si Batwoman revient, incroyable. Mais sinon, je dois vraiment travailler pendant les prochains mois pour me séparer un peu du personnage. »

Javicia Leslie a célébré son entrée dans l’histoire avec Batwoman





La CW

Après c’était officiel Batwoman a été annulé, Leslie s’est rendue sur Instagram pour remercier les fans pour leur amour et leur soutien. Elle a expliqué comment la série avait créé « HERstory » et c’était quelque chose qu’elle considérait comme un grand honneur.

« Le Très-Haut ne cesse jamais de m’étonner ! On m’a appris que les mots ont du pouvoir et que nous donnons vie à l’existence », a déclaré Leslie. « Eh bien, j’ai parlé de ce rôle dans ma vie, et quel honneur ce fut de le voir se jouer exactement comme il était destiné à la famille, cette Bat Team est la nôtre. HERstory a été faite et elle ne pourra jamais être prise. »

Elle a ajouté: « Aller sur le plateau avec une équipe et un casting aussi incroyables donne l’impression que le travail est un jeu TOUS LES JOURS! Merci à toute notre équipe de production à Vancouver, à nos potes de Los Angeles qui font avancer les histoires, à nos grosses perruques qui ont cru que nous pouvions faites-le vraiment, et notre incroyable distribution qui donne son cœur à l’écran à chaque épisode ! »





Crimes du futur de David Cronenberg est trop horrible pour le public cannois

Lire la suite