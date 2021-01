Jason Isaacs veut reprendre son rôle dans « Star Wars Rebels »

Avec « The Mandalorian», Disney + il a ouvert de grandes possibilités pour reprendre des personnages de la série animée de la franchise « Guerres des étoiles»Et les présenter à nouveau à l’écran avec de vrais acteurs. Vérifiez simplement les réactions des fans en voyant la performance de Rosario Dawson comme Ahsoka tano pour se rendre compte que c’est en effet une excellente idée.

Maintenant c’est Jason Isaacs qui a suscité un intérêt pour reprendre son personnage dans la franchise, du moment qu’on lui présente le bon projet et un très bon scénario. Isaacs hil a ouvert sa voix dans la série « Rebelles« , Jouer le redoutable »Grand inquisiteur »

Après les débuts du personnage dans la série, les fans de la franchise ont piqué leur curiosité pour l’une des figures méchantes les plus énigmatiques de cet univers narratif à ce jour. Même avant la deuxième saison de « The Mandalorian« Il est sorti, les fans en seraient venus à spéculer sur l’apparence du personnage.

C’est parce que, contrairement à Dawson avec Ahsoka, les acteurs qui ont joué Bo-katan kryze et Boba Fett ils les auraient déjà joués dans leurs homologues animés de la franchise.

«Je suis ouvert à tout, c’est toujours une question de script», commentait Isaacs dans une conversation avec Collider. «Je ne veux pas simplement me présenter pour qu’ils puissent prendre des photos et assister à des conventions. J’aimerais avoir des papiers. L’Inquisiteur était un grand rôle quand je l’ai joué et si c’est encore un grand rôle, je serai là pour lui. «

Malgré sa bonne volonté, Isaacs assure qu’il ne croit pas avoir la même patience que des artistes comme Doug Jones (Hellboy, la forme de l’eau) a lors de l’application de prothèses. «Je ne sais pas combien d’heures j’aimerais passer en prothèse, mais oui, Katee (Sackhoff) passé un bon moment. Je sais que Katee et je dirai que j’ai adoré faire partie du monde de Guerres des étoiles. Ils m’ont invité même si je n’ai été qu’un personnage animé auparavant. »

Isaacs Il avoue que l’un des points provisoires qui le pousserait à envisager de prendre le personnage est l’opportunité de porter le sabre laser de son personnage. «Je pense que c’était à cause du sabre. J’aimerais utiliser ce sabre rotatif. J’ai la baguette la plus cool de la franchise Harry Potter et j’aurais le sabre laser le plus cool du monde ‘Guerres des étoiles«», Conclut-il.

La mention de Thrawn et le retour éventuel de Ezra dans les futures séries de la franchise ils pourraient présenter le scénario idéal du retour de l’Inquisiteur dans l’histoire.