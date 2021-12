Jared Leto taquine la folie multivers pour Morbius, l’arrivée possible de The Sinister Six

Jared Leto a taquiné un avenir passionnant pour son personnage anti-héros Marvel, Morbius, l’acteur faisant allusion non seulement à son implication dans le multivers de grande envergure, mais aussi à son adhésion potentielle à l’équipe emblématique de super-vilains, The Sinister Six. Leto a discuté de son rôle dans Morbius lors du Brésil CCXP 2021, laissant tomber plusieurs indices concernant l’ouverture officielle sur le multivers, et mentionnant même la prochaine suite de MCU Spider-Man : Pas de chemin à la maison:

« Dans la version cinématographique de Morbius que nous vous proposons maintenant, il fait également partie d’un univers beaucoup plus vaste. Si vous avez vu la dernière bande-annonce de Spider-Man: No Way Home, vous savez que le multivers a officiellement ouvert ses portes et qu’il existe toutes sortes d’opportunités pour les méchants de se rencontrer, de prospérer et peut-être même de nourrir leurs intentions les plus sinistres. C’est tout ce que je vais dire pour le moment.

L’utilisation par Leto du mot « sinistre » n’est probablement pas un hasard, Sony ayant voulu créer un film Sinister Six depuis un certain temps. Le studio a tenté de mettre en place le projet à l’arrière de L’incroyable homme-araignée franchise dans l’un des spin-off les plus évidents de tous les temps. Bien que cela ait finalement été abandonné, le succès de Spider-Man de Tom Holland et de Tom Hardy Venin ont évidemment donné un nouvel espoir à The Sinister Six qui ont finalement atteint le grand écran, avec Morbius de Jared Leto étant maintenant mis en jeu.

Morbius présentera l’un des personnages les plus fascinants et les plus conflictuels de Marvel, alors que Jared Leto se transforme en l’anti-héros énigmatique, Michael Morbius. Dangereusement atteint d’une maladie sanguine rare et déterminé à sauver d’autres personnes qui subissent le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui apparaît au premier abord comme un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que le mal.

Ce n’est pas la première fois que Leto fait allusion à la connectivité de Morbius, taquinant les façons dont le film continuera à étendre le Sony Spider-Verse-slash-Venom-Verse. « Dans le film, je joue un nouveau personnage de Marvel qui tente de guérir sa conception de sang de toute une vie avec la science expérimentale », a expliqué Leto l’année dernière. « Dans le processus, je me transforme en un vampire vivant. C’est un peu ce qui se passe, et je pense que ça va être amusant et j’ai hâte que vous le voyiez. C’est un rôle passionnant dans un univers en expansion, il y a beaucoup de choses à espérer. »





Cette connectivité a également été confirmée grâce à l’inclusion de Michael Keaton comme Spider-Man : Retrouvailles méchant, Adrian Toomes alias le vautour. Alors que l’acteur lui-même a depuis révélé qu’il n’avait aucune idée du fonctionnement de cette folie multiversale, le rôle de Vulture dans la procédure pourrait être assez important, Keaton revenant apparemment pour filmer des séquences supplémentaires.

Les Morbius les remorques ont également perdu leur nom Venin, avec Morbius réalisateur Daniel Espinosa ayant accidentellement laissé échapper que le nom de Tom Hardy était sur le programme. « Cela semble généralement étrange avant le début de la journée, lorsque vous regardez le programme et que vous vous tenez vous-même sur le plateau », a déclaré le cinéaste. « Quand vous vous promenez là-bas, l’enregistrement ressemble à une production suédoise, mais quand vous regardez le programme et lisez des noms comme Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy, alors c’est cool et très excitant. »





Morbius devrait sortir aux États-Unis le 28 janvier 2022. Cela nous vient du Brésil CCXP 2021.





