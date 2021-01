Jared Leto révèle la méthode qu’il suit pour ses films

Il y a eu récemment beaucoup de spéculations sur la méthodologie qui suit Jared Leto dans ses projets de films, afin de se préparer et de rester dans ses différents rôles, où il a dû prendre beaucoup de poids parfois et le perdre à d’autres.

Dans son portrait du tueur de John Lennon, David Chapman dans ‘Chapitre 27’, Leto a pris un poids considérable, alors qu’avant le tournage, ‘Requien pour un rêve’, l’artiste a fait semblant d’être un clochard pendant des semaines.







Maintenant, dans une interview, Jared Leto a finalement révélé ce qui lui passait par la tête alors qu’il se préparait pour un nouveau film: «J’apprécie le terme (méthode acteur), mais je pense que la définition est un peu floue. Et ça pourrait être prétentieux aussi. «

«Je pense juste à faire mon travail, à me rendre sur place et à faire le meilleur travail possible. C’est mon travail d’arriver, de faire ce que je peux pour être trop préparé et d’exécuter… d’être une personne avec qui c’est un plaisir de travailler et d’être en collaboration et d’avoir une bonne expérience sur le plateau », a-t-il ajouté. Leto.







D’un autre côté, il a été récemment confirmé que le caractère de Leto dans ‘Justice League’ apparaîtrait dans la nouvelle version de Zack Snyder qui viendra à HBO Max le mois prochain de Mars.