Jared Leto est méconnaissable dans House of Gucci First Look Set Photos

Le lauréat d’un Oscar Jared Leto a subi une autre transformation époustouflante pour son rôle dans le prochain drame biographique Maison de Gucci, avec l’acteur laissé méconnaissable sous les prothèses et autres magies cinématographiques similaires. Leto jouera dans le film en tant que célèbre créateur de mode Paolo Gucci et a été vu arborant des cheveux gris en recul et un costume en velours côtelé lavande très attrayant. Son visage d’homme de premier plan, généralement ciselé, a été complètement caché sous de lourdes rides et une quantité substantielle de graisse sous son menton. Franchement, vous auriez du mal à deviner que c’était Leto si votre vie en dépendait.

Vous pourriez nous parier un million de dollars et nous n'aurions jamais deviné que cette photo est Jared Leto.

Les fans ont eu une journée sur le terrain grâce au nouveau look de Leto, certains très impressionnés par les résultats; « Un travail incroyable, je devrais dire … Je me demande ce qu’il pense de cette transformation alors que j’ai hâte d’entendre de ses lèvres, ses pensées, etc … il était ravi avec Albert Sparma mais celui-ci est époustouflant. » Tandis que d’autres les trouvent largement redondantes; « Il ressemble à Robert Duvall. Il suffit d’embaucher Robert Duvall. »

Un travail incroyable, je devrais dire … je me demande ce qu'il pense de cette transformation alors que j'ai hâte d'entendre de ses lèvres, ses pensées, etc. il était ravi avec Albert Sparma mais celui-ci est époustouflant

Avec Lady Gaga et Adam Driver, Maison de Gucci trouve la chanteuse et actrice oscarisée dans le rôle de Patrizia Reggiani, l’ex-épouse de Maurizio Gucci (chauffeur), qui a été jugée et reconnue coupable d’avoir orchestré l’assassinat de l’icône de la mode sur les marches de son bureau en 1995. Le procès est rapidement devenu un média sensation, révélant qu’après 12 ans de mariage et deux enfants, Gucci avait décidé de quitter Reggiani pour une autre femme.

Il ressemble à Robert Duvall. Engagez simplement Robert Duvall.

Pendant ce temps, Patrizia Reggiani a été diagnostiquée avec une tumeur au cerveau, que ses enfants ont blâmée pour ses actions et son plan d’assassinat. Reggiani a été surnommée la « veuve noire » par la presse et a été condamnée à 29 ans, bien que sa peine ait été réduite après un appel réussi au motif que sa tumeur au cerveau avait affecté son comportement. Reggiani a ensuite purgé 18 ans de prison avant d’être libéré en 2016.

Cet homme est un caméléon brillant.

Aux côtés de Jared Leto comme Paolo Gucci, Maison de Gucci L’icône hollywoodienne star Al Pacino dans le rôle de son père, Aldo Gucci, quelque chose dont Leto est très enthousiasmé. « Ridley Scott est l’un de mes réalisateurs préférés, et Al Pacino joue mon père. Donc c’est un autre jeu amusant », a déclaré Leto à propos du projet.

Je pensais que le Dr Phil avait poussé ses cheveux pendant une seconde ????

Maison de Gucci est une gracieuseté de MGM et Gladiateur le réalisateur Ridley Scott, dont le film devrait être basé sur le livre La maison de Gucci: une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité de Sara Gay Forden. L’adaptation est scénarisée par Roberto Bentivegna et sera produite par Scott avec Scott Free Productions, Giannina Scott et Kevin Walsh. Le film est quelque chose que Ridley et Giannina Scott ont voulu faire depuis un certain temps, le producteur décrivant le projet comme « un travail d’amour pour Ridley et moi. L’histoire est si épique, les enjeux si élevés et les personnages si richement dessiné que nous étions déterminés à le faire passer sur grand écran. Dire que nous sommes ravis de faire équipe avec Mike De Luca et son brillant groupe de films à la MGM est un euphémisme. Nous avons hâte de voir cela prendre vie l’année prochaine . «

Jared Leto vraiment transformé pour Paolo Gucci dans House Of Gucci!

Maison de Gucci devrait sortir aux États-Unis le 24 novembre 2021. Cela nous vient grâce à le compte Twitter officiel de E! Nouvelles.

Joue-t-il mon âme en 2021

