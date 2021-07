Jared Leto choque les fans avec un personnage méconnaissable de la maison Gucci Poster

MGM vient de publier toutes les nouvelles affiches de personnages pour leur prochain biopic Maison Gucci. Le film, réalisé par Ridley Scott, raconte l’histoire de Patrizia Reggiani, interprétée par Lady Gaga, qui a été jugée et condamnée pour avoir orchestré l’assassinat de son ex-mari et ancien patron de la maison de couture Gucci Maurizio Gucci, interprété par Adam Driver.

C’est un casting stellaire comprenant Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Reeve Carney, Salma Hayek et Al Pacino. Le film est basé sur le véritable roman policier de 2001, « La maison Gucci : une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité » de Sara Gay Forden. Vérifiez-les ! Les fans sont stupéfaits.

Jared Leto ressemble à Rembrandt qui a peint Jeffrey Tambor – Phil (@MTL_WINGS) 29 juillet 2021

Comment va ce Jared Leto – Conquête (@Tall_BlackJesus) 29 juillet 2021

Je ne sais pas, je suppose qu’il a fait un échange FACE-OFF avec un comptable – ta maman (@krispekitty) 29 juillet 2021

la reine — Signore Yuri (@chromatga1) 29 juillet 2021

CETTE AFFICHE NE MÉRITE QU’UN OSCAR – o (@BumpDrunk) 29 juillet 2021

TUEZ-MOI LA REINE pic.twitter.com/l39tOwobJl — Olivia ♡ compte fan 💋 (@GagaxRen) 29 juillet 2021

Je jure que la plupart des films rendus publics ces jours-ci ne savent même pas qui est Jeremy Irons et c’est une parodie absolue car c’est un acteur si brillant !! — 🏴‍☠️🧚🏻‍♀️ 🍀Dinna Fash🍀 🧚🏻‍♀️🏴‍☠️ #Depphead (@PrincessRump) 29 juillet 2021

J’espère que le film et le rôle d’Al sont à la hauteur de cette affiche parce que je pouvais le voir obtenir sa dixième nomination aux Oscars pour cela. 🙏 – bonny (@bonnystill) 29 juillet 2021

Légende!!! – danj (@danjvega) 29 juillet 2021

LES RATS MONTENT pic.twitter.com/pkt3KRlmDJ – l’ère gucci de l’allié (@gladneysgirl) 29 juillet 2021

Maison Gucci a fait sensation au sein de la famille Gucci, comme vous pouvez l’imaginer. En janvier 2021, lors d’une interview avec le magazine italien » Novella 2000 « , Patrizia Reggiani a approuvé que Gaga la représente et a commenté qu’elle l’aimait » immensément « , disant » c’est un génie « . Cependant, en mars, Reggiani a accordé une interview à l’Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) où elle a déclaré qu’elle était « agacée » que Gaga ne l’ait pas contactée pour la rencontrer et a affirmé que « ce n’est pas une question économique. Je ne le ferai pas. tirer un centime du film. C’est une question de bon sens et de respect. »

Plus tard dans le mois, il a été confirmé que les producteurs ne voulaient pas que Gaga la rencontre et qu’ils étaient « conscients de ne pas vouloir approuver ou soutenir le crime horrible » qu’elle avait commis, affirmant que Gaga avait regardé de nombreuses séquences et de nombreux documentaires, et lu des livres sur sa vie.

Patricia Gucci, qui est le cousin germain de Maurizio Gucci, a déclaré à l’Associated Press, au nom de la famille Gucci, qu’ils étaient « vraiment déçus » par le film. « Ils volent l’identité d’une famille pour faire du profit, pour augmenter les revenus du système hollywoodien. » Elle a ajouté : « Notre famille a une identité, une intimité. On peut parler de tout, mais il y a une frontière qu’on ne peut pas franchir ».

« Mon grand-père (Aldo Gucci) était un très bel homme, comme tous les Gucci, et très grand, les yeux bleus et très élégant. Il est joué par Al Pacino, qui n’est déjà pas très grand, et cette photo le montre gros , court, avec des favoris, vraiment moche. Honteux, car il ne lui ressemble pas du tout », a déclaré Patrizia.

Quant au portrait de son père, Paolo Gucci, par Jared Leto ? « Horrible, horrible. Je me sens toujours offensée », a-t-elle déclaré, ajoutant que sa famille déciderait des prochaines étapes après avoir vu le film terminé. La date de sortie prévue est le 24 novembre 2021. Je suis sûr qu’il y aura des retours.

