Jared Leto: 5 performances à ne pas manquer

Depuis le début des années 90, Jared Leto Il a été actif dans le domaine du théâtre à travers diverses apparitions au cinéma et à la télévision. Bien qu’à l’heure actuelle, son travail semble avoir été quelque peu démérit par les mauvais résultats de sa version de Joker dans « Suicide Squad«La vérité est que la carrière de Leto ne doit pas être négligée pour cela.

Autrefois, Leto Il a prouvé qu’il n’était pas un mauvais acteur. Du blockbuster estival au projet de film indépendant le plus modeste, le musicien fait également preuve d’une sensibilité inhabituelle dans chacune de ses performances avec une méthode d’immersion qui, pour beaucoup, pourrait être considérée comme «extrême».

Il n’atteindra peut-être pas le point de pouvoir être considéré comme caméléon, mais sans aucun doute, son travail mérite d’être revu. Voici un aperçu de certaines de ses meilleures performances.

1.- Requien pour un rêve (2000)

Premier arrêt obligatoire dans la filmographie de Leto (et peut-être le plus difficile à digérer). Ruban Darren Aronofsky c’est, en quelque sorte, une allégorie sur l’une des addictions les plus dangereuses de toutes: la dépendance à l’espoir. Chacun de ses personnages est convaincu que les choses iront mieux, même s’ils savent qu’ils ne se mentent qu’à eux-mêmes.

Le duo qui Leto construire à côté de Jennifer Connelly comme un couple de jeunes toxicomanes censés vendre est l’un des plus tragiques que le cinéma puisse offrir.

2.- Seigneur de guerre (2005)

L’un des films les plus solides de la carrière de Nicolas Cage, qui joue un trafiquant d’armes lors d’une visite du marché noir, dans lequel n’importe qui peut être corrompu par le pouvoir qu’il facilite. Leto est un personnage solidaire qui parvient à s’immerger véritablement dans cette dynamique fraternelle.

3.-Club des acheteurs de Dallas (2013)

Ruban décerné à Leto il oscar comme « Meilleur acteur de soutien ». Matthew McConaughey joue Ron Woodroof, qui, sachant être porteur du VIH, crée une entreprise de vente illégale de produits pharmaceutiques pour des personnes souffrant de la même maladie.

Leto joue Reyton, un travesti qui double avec le personnage principal de son odyssée pour obtenir un peu de stabilité dans sa santé et, accessoirement, toute sa vie. Un film qui explore les difficultés auxquelles les personnes atteintes de ce virus ont été confrontées (et continuent de le faire).

4.-American Psycho (2000)

Le film avec Balle chrétienne basé sur le roman de Breat Easton Ellis a réussi à devenir un véritable classique culte. Il dépeint la vie d’un homme d’affaires réservé et névrosé qui, la nuit, abandonne ses instincts les plus bas de tueur en série.

Leto Il joue un petit rôle de partenaire de bureau du protagoniste, prenant part à l’une des séquences les plus mémorables du cinéma au rythme de «Huey Lewis et les nouvelles».

5.- Monsieur Personne (2009)

Le film le plus expérimental dans lequel Leto a fait partie, le travail du réalisateur belge Jaco Van Dormael. En 2092, Nemo Personne, à l’âge de 118 ans, il est sur le point de mourir. Il est le dernier humain âgé d’une société à atteindre l’immortalité.

Dans ses derniers instants, Nemo commence à rappeler à travers ses souvenirs épuisés les moments les plus importants de sa vie, présentant les scénarios alternatifs auxquels le protagoniste aurait pu faire face en choisissant différents chemins.