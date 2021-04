Jar Jar Binks ne sera pas dans la série télévisée Obi-Wan Kenobi Disney +

Alors que Jar Jar Binks était absolument détesté Épisode I: Une menace fantôme, il y a des fans purs et durs qui espéraient et priaient pour qu’il revienne et rétablisse sa réputation.

Jason Ward du site a écrit: « On me dit que «Ben» Kenobi croise le chemin de son vieil ami de Naboo, Jar Jar Binks.

« Les premiers travaux ont été menés pour le retour de CGI Gungan à Guerres des étoiles. Jar Jar a une barbe pour refléter où il a été et à quoi ressemble sa vie depuis qu’ils ont tous été trompés par un grand mensonge qui a inauguré le premier empire galactique … On me dit qu’il y a une séquence où le barbu Jar Jar Binks et Obi-Wan parlent du passé. «