Jamie Lee Curtis veut faire une suite à Crazy Friday

l’actrice mythique Jamie Lee Curtis a déclaré qu’elle avait hâte de participer à une suite de »Un vendredi de folie », le film de Disney sorti en 2003 et dans lequel il partage la vedette avec Lindsay Lohan. Dans une récente interview, Curtis a parlé d’une lettre qu’il a envoyée à Disney demandant une suite à la comédie d’échange de corps.

« J’ai déjà écrit à Disney, mes amis de Disney. Je suis dans leur nouveau film ‘Haunted Mansion' », a déclaré l’actrice, qui a lancé l’idée d’une suite dans laquelle Lindsay Lohan deviendrait une « mamie sexy » alors qu’elle devient une « mère surprotectrice » dans la suite. « Laissez-moi être la mamie plus âgée qui change de place. Ainsi, Lindsay devient la mamie sexy, qui est toujours heureuse de Marc Harmon ».

Bien qu’en ce moment Curtis fasse la promotion de »Halloween se termine », qui sera sa dernière apparition en tant que victime emblématique de Michael Myers, Laurie Strode, l’actrice a expliqué sa relation étroite avec Lohan, qui a débuté lors de la production de »Crazy Friday ».

« Lindsay Lohan et moi sommes amis… Lindsay Lohan et moi nous envoyons des textos. Elle m’a envoyé un texto l’autre jour, elle est en Irlande en train de tourner son nouveau film de Netflix« Irish Wish » », a-t-il déclaré. Le prochain projet de Logan est une comédie romantique dans laquelle il jouera aux côtés de l’acteur de « Glee ». Accord Overstreet.

Sorti en 2003, »Crazy Friday » a été inspiré par le roman du même titre de 1972 de Mary Rodgers. Disney avait auparavant adapté l’histoire dans un film de 1976 avec Barbara Harris et Jodie Foster, et une production télévisée de 1995 avec Shelley Long et Gaby Hoffmann. Cependant, le studio de production a vu le plus grand succès de cette idée avec sa troisième adaptation avec Curtis et Lohan.

Le film suit une adolescente guitariste nommée Anna Coleman, qui change de corps avec sa mère Tess après qu’ils se soient disputés dans un restaurant chinois et qu’un tremblement de terre imaginaire secoue le bâtiment. En changeant de corps, la mère et la fille prennent conscience des problèmes personnels de l’autre et s’acceptent pour ce qu’elles sont. Cependant, ils devront d’abord surmonter toutes sortes d’obstacles comiques après leur transformation initiale.

Si vous voulez voir le dernier projet de Curtis, »Halloween Ends » sortira le 14 octobre. « A Crazy Friday » est disponible via la plateforme Disney+.