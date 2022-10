Jamie Lee Curtis est ému en remerciant les fans d’Halloween : « Tu vas tellement me manquer »

Aussi excitant soit-il pour Jamie Lee Curtis pour reprendre son rôle de Laurie Strode pour la dernière fois dans Halloween se termine, ce n’est pas facile de dire au revoir. Venant en salles et Peacock le 14 octobre, le film est le troisième volet de la Halloween trilogie à Blumhouse qui a commencé avec le film de 2018 suivi de celui de l’année dernière Halloween tue. Il n’y a pas de supplément Halloween suites dans les travaux, comme Halloween se termine a été écrit pour conclure l’arc narratif de Laurie Strode contre Michael Myers qui a commencé en 1978.





Au New York Comic-Con, Curtis s’est entretenu avec Halloween fans avant la première du nouveau film. Elle est prête à accepter que ce soit son dernier hourra en tant que Laurie Strode, mais en même temps, dire adieu à la dernière fille la rend émotive. Comme on le voit dans une vidéo de NYCC publiée en ligne par Horreur universelleCurtis plaisante, « Vous savez, les fins sont une garce, mais Laurie Strode l’est aussi. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Juste avant de fondre en larmes, JLC a ajouté : « Alors… je suis prêt à en finir… mais tu vas tellement me manquer. »

« Peu importe ce que je fais – quoi que je fasse pour toujours – Laurie Strode est grâce à vous et je vous remercie », a également déclaré JLC aux fans lors du panel, via Variety. « À ce stade, Jamie et Laurie sont devenus tissés ensemble. Il n’y a pas de séparation » et « Je n’ai rien dans ma vie sans Laurie Strode. Rien. Je n’aurais pas de carrière, je n’aurais pas de famille. »

Pendant ce temps, Curtis a également évoqué son précédent retour dans la franchise en expliquant comment Halloween H20 était son idée, l’actrice présentant personnellement le concept à John Carpenter et Debra Hill deux ans avant le 20e anniversaire de Halloween. Quant à la mort controversée de Laurie dans la suite, Halloween : RésurrectionCurtis s’en est également attribué le mérite, affirmant qu’elle avait demandé à être tuée dans les dix premières minutes car Laurie « ne pouvait pas vivre » avec elle-même pour avoir fait tuer une personne innocente.





Jamie Lee Curtis joue Laurie Strode depuis 1978

Images universelles

Les fans d’horreur se demanderont probablement si c’est vraiment la fin de Laurie Strode, étant donné que le personnage a déjà été tué dans des chronologies alternatives de la franchise. La Halloween La franchise reste l’un des noms les plus populaires de l’horreur, il y a donc de fortes chances que la série de films se poursuive, même si le prochain film sera un autre redémarrage. Le temps nous dira ce qui se passera, mais Curtis a récemment dit EO qu’elle sent qu’il est temps de s’éloigner enfin du rôle avec grâce après quatre décennies et demie.

« Je dois maintenant la libérer et la laisser vivre dans l’esprit et le cœur des fans qui l’ont soutenue. Je peux maintenant partir et faire mon propre truc », a déclaré Curtis.

Halloween se termine sera présenté en première dans les salles et sur Peacock le 14 octobre.