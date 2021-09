Jamie Foxx a écrit un redémarrage de la misère basé sur une rencontre de fans dans la vie réelle

celui de Stephen King Misère a été adapté au cinéma en 1990, et nous pourrions voir une autre adaptation de Jamie Foxx. Avec James Caan et Kathy Bates, le film original – basé directement sur le roman King – raconte l’histoire d’un fan fou dont l’obsession pour son auteur préféré va trop loin. L’histoire frappe un peu près de chez Foxx, qui n’a pas pu s’empêcher de penser à Misère après sa propre expérience étrange avec les fans.

Dans une récente interview avec Men’s Health, Jamie Foxx a expliqué comment il propose généralement ses idées les plus créatives en rêvant la nuit. À son réveil, l’acteur et cinéaste écrira parfois ces idées, sachant qu’il a la possibilité de contribuer à la réalisation de projets de rêve comme celui-ci. Foxx a ensuite noté comment il avait écrit une nouvelle version de Onze de l’océan, puis a révélé comment il a réécrit Misère basé sur une rencontre de fans dans la vie réelle qui est devenue un peu gênante.

« L’opportunité me fait bouger. Excellente idée, puis je me suis endormi et je me suis réveillé et cette merde était dans mon rêve. Maintenant, j’ai écrit le Black Onze de l’océan, ou je viens de réécrire Misère. »

Jamie Foxx a précisé que sa version de Misère serait une « prise exagérée » d’une expérience qu’il a eue avec un couple qui a remporté une soirée avec lui lors d’une vente aux enchères caritative. Au début de leur temps ensemble, les choses allaient bien, comme Foxx dit que les fans étaient très gentils avec lui alors qu’il jouait des scènes de Rayon. Finalement, les choses ont commencé à sembler « bizarres » à un moment donné, et bien que cela n’ait pas eu pour conséquence que la jambe de quiconque se soit brisée avec un marteau, il suffisait de sortir Foxx, inspirant une nouvelle version de l’histoire classique de Stephen King.

« Tu sais ce qu’un acteur aime plus que l’argent ? Des compliments. J’étais censé être là pendant 30 minutes. Rayon. Mais ensuite, c’est devenu bizarre. Alors j’ai construit là-dessus. »

Rob Reiner a réalisé l’original Misère film basé sur le roman de Stephen King et écrit par William Goldman. Il est largement considéré comme l’une des meilleures adaptations d’un roman de King, remportant à Kathy Bates un Oscar de la meilleure actrice. King lui-même a également crédité Misère comme l’un de ses films préférés basé sur son travail. Inutile de dire qu’après Misère avec un autre film serait certainement un défi pour tout cinéaste. Mais comme Lizzy Caplan l’a prouvé sur château de Pierre, les fans seraient prêts à accepter de nouvelles versions du matériel source de Stephen King.

Jamie Foxx est bien sûr mieux connu en tant qu’acteur, compte tenu de ses formidables réalisations dans le domaine. Ces dernières années, il a assumé plus de responsabilités de manière créative. Cela comprend la co-écriture et la réalisation du prochain drame sportif Week-end des étoiles, dans lequel Foxx jouera également aux côtés de Jeremy Piven, Jessica Szohr, Eva Longoria et Robert Downey Jr. Une date de sortie officielle n’a pas encore été annoncée.

Pendant ce temps, Foxx continuera à se produire à l’écran. Il devrait incarner la légende de la boxe Mike Tyson dans une prochaine série biopic, un projet passionnant pour lui qui est en développement depuis des années. Doublé Tyson, la série est réalisée par Antoine Fuqua et produite par Martin Scorsese. Vous pouvez lire l’interview complète de Jamie Foxx chez Men’s Health.

Sujets : La misère