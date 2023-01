James Wan et Jason Blum proposent des mises à jour sur les suites potentielles

Les producteurs ont évoqué la possibilité de traverser Freaky et Happy Death Day ainsi que de suivre The Invisible Man.

Jason Blum et James Wan ont fait le point sur plusieurs suites potentielles de films d’horreur qu’ils pourraient réaliser lors d’une interview conjointe pour The Hollywood Reporter. Entre leurs deux sociétés, Blumhouse et Atomic Monster, ils ont été responsables de certains des meilleurs films d’horreur de la dernière décennie. Par exemple, deux succès de Blumhouse ont été Bizarre et Joyeux jour de la mort.





Les deux films étaient des comédies d’horreur réalisées par Christopher Landon et ont donné une tournure à un trope de comédie classique. Kathryn Newton a joué dans Bizarre dans le rôle de Millie Kessler, une adolescente qui a changé de corps avec le boucher de Blissfield (Vince Vaughn). Jessica Rothe a joué dans Joyeux jour de la mort dans le rôle de Tree Gelbman, un étudiant assassiné à plusieurs reprises dans une boucle temporelle.

FILM VIDÉO DU JOUR

Il y a quelques mois, lors du tapis rouge de Halloween se termine, Blum, Newton et Rothe ont été photographiés ensemble, renouvelant l’espoir d’un film croisé. Dans le passé, Rothe s’est exprimée assez ouvertement sur sa volonté de participer à un Jour de la mort bizarre. Blum a indiqué que les chances que le croisement se produise sont devenues plus petites mais ne l’ont pas encore complètement exclu.

« Jour de la mort bizarre. Je déteste le dire, mais tes rêves de Bizarre La mort Jour sont un peu plus éloignés qu’ils ne l’étaient il y a encore quelques mois. Je n’aurais donc pas de très grands espoirs, mais je dirais aussi que tout est possible. »





Femme invisible

Un artiste avec lequel Wan et Blum ont tous deux travaillé était le scénariste / réalisateur Leigh Whannell, dont le film le plus récent était celui des années 2020 L’homme invisible. Dans une adaptation du roman de HG Welles, une femme nommée Cecilia « Cee » Kass (Elisabeth Moss) en vient à croire qu’elle est traquée par son ex violent, qui s’est en quelque sorte rendu invisible. Bien qu’il s’agisse d’un succès financier et critique, une suite ne s’est pas encore concrétisée, bien que la possibilité ait été évoquée.

Par exemple, en novembre 2019, il a été rapporté qu’Elizabeth Banks allait diriger et jouer dans Le Femme invisible, qui aurait été écrit par Erin Cressida Wilson et basé sur une idée de Banks. Cependant, la dernière mise à jour du projet remonte à 2020, les banques continuant à faire Ours cocaïne au lieu. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? À qui la faute si Invisible Woman n’avance pas ?

« Eh bien, c’est une excellente question. (des rires.) Je pense que nous me tenons principalement pour responsable, mais j’espère que si nos rêves se réalisent et que nos deux sociétés travaillent ensemble, peut-être que James m’aidera à résoudre ce problème », a déclaré Blum.

« Je serais plus qu’heureux de le faire », a déclaré Wan.

Au cours de la même interview, on a demandé à Wan s’il était vrai qu’Universal voulait déjà un M3GAN suite. Le film, produit à la fois par Wan et Blum, n’est pas encore sorti mais a déjà fait sensation sur Internet. Faisant écho à la déclaration passée de Blum de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, Wan a déclaré qu’il n’aimait pas parler de suites avant la sortie du film.