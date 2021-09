James McAvoy parle de son avenir en tant que professeur X dans les films

Il n’y a qu’un seul acteur qui a pu jouer le professeur X d’une manière aussi mémorable en plus de Patrick Stewart et c’était James McAvoy, qui a rejoint la franchise de films X-Men en 2011 pour incarner une version plus jeune du personnage du film » Première classe ».

Après la première acclamée de « Days of the Future Past » en 2014 et l’arrivée de « Apocalypse » en 2016, McAvoy reprendra son travail avec le personnage une dernière fois en 2019 avec « Dark Phoenix », en plus d’avoir un caméo éphémère. dans « Deadpool 2 », son visage sera donc déjà un point de comparaison au moment où les X-Men recevront leur redémarrage imminent.

Suite à l’acquisition de 20th Fox par Disney et à l’intégration supposée des X-Men dans le MCU, l’arrivée du multivers dans cette franchise pourrait être l’occasion idéale pour McAvoy de jouer à nouveau le professeur X. Pourtant, tout semble indiquer que l’acteur est déjà à l’aise avec l’idée de finir son travail avec le personnage.

Lors d’une récente conversation avec Collider, James McAvoy suggère qu’il y avait encore certains aspects du professeur X qu’il aurait aimé explorer dans les futures suites, bien qu’il considère qu’il a eu assez de temps avec la saga, notant qu’en tant qu’acteur, il est satisfait de son travail.

« Cela ne veut pas dire que je ne voulais pas y retourner et ce genre de chose. Ne jamais dire jamais, comme je pense que James Bond l’a dit un jour. Mais je ne mâcherai pas un peu. Je ne serai pas contrarié et désespérément triste si cela ne se reproduisait plus », a conclu McAvoy.

Jusqu’à présent, Marvel Studios n’a rien mentionné concernant un nouveau film X-Men. Cependant, dans l’édition 2019 de Comic Con, Kevin Feige a souligné que les mutants finiraient par se frayer un chemin vers le MCU. Cette intégration pourrait être réalisée via « Deadpool 3 », dans lequel Ryan Reynolds revient en tant que protagoniste et producteur exécutif.

Avec le faible niveau de réception au box-office pour « Dark Phoenix » et les résultats inégaux de « The New Mutants », l’avenir du film des X-Men est à la dérive en ce moment. Et bien qu’il y ait une légère chance que McAvoy dirige à nouveau la franchise, il est peut-être temps pour les X-Men de redémarrer complètement s’ils doivent être intégrés dans le MCU.