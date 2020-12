James Harden forcé de mettre en quarantaine après la visite du club de strip-tease

James Harden n’est pas dans les bonnes grâces de la NBA en ce moment.

James Harden a été l’homme de l’heure en NBA au cours des trois dernières semaines, car il a clairement indiqué qu’il aimerait être échangé contre les Houston Rockets. Après avoir passé du temps avec Lil Baby au lieu de sa propre équipe, Harden est finalement retourné à Houston, bien que le drame ait continué à descendre. Par exemple, Harden a été repéré dans un club de strip-tease il y a quelques jours à peine, ce qui a conduit la NBA à reporter le premier match de la saison des Rockets. Harden a ensuite été condamné à une amende de 50000 € pour cette infraction et selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Harden devra désormais mettre en quarantaine jusqu’à vendredi. Il doit également passer de nombreux tests COVID, ce qui signifie qu’il ne sera peut-être prêt à partir qu’à partir de samedi, date à laquelle les Rockets seront de retour en action. Cela a été une période difficile pour l’organisation Rockets et le comportement de Harden n’a certainement pas amélioré les choses. Cependant, avec ses récentes transgressions à l’esprit, cela pourrait être un moment charnière pour les Rockets alors qu’ils cherchent à l’échanger. Les Rockets ont accepté d’attendre, mais si Harden continue d’agir, peut-être qu’un échange pourrait intervenir plus tôt que tard. Gardez-le verrouillé à 45secondes.fr pour des mises à jour sur cette situation car nous ne manquerons pas de vous apporter toutes les dernières informations.