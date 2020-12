James Harden explique les vacances à ATL et à Vegas: « J’étais en formation »

Le baller des Rockets a raté des jours au camp d’entraînement parce qu’il s’est rendu à Atlanta pour fêter l’anniversaire de Lil Baby.

Il a été fortement critiqué pour avoir perdu des jours au camp d’entraînement après avoir fait la fête avec Lil Baby et plus tard fait le tour à Las Vegas, mais James Harden insiste sur le fait qu’il était toujours sur la bonne voie. La star des Houston Rockets pourrait appeler une nouvelle équipe à la maison dès qu’il a été rapporté que Harden a grandi avec le mécontentement de l’équipe du Texas. Selon les rapports, Harden a contesté le soutien du propriétaire du soutien de l’équipe à Donald Trump, et pendant des mois, il y a eu des discussions sur les métiers, mais il n’y a pas eu beaucoup de mouvement. Récemment, Harden a été photographié en train de vivre la belle vie à l’extravagance d’anniversaire glacée de Lil Baby – un événement qui a plus tard fait rater Harden des jours au camp d’entraînement alors qu’il était mis en quarantaine avant de retourner au tribunal. Mercredi 16 décembre, Harden a tenu sa première conférence de presse depuis le 8 décembre et a été immédiatement interrogé sur son sort avec Houston. « En ce moment, je suis juste concentré sur ma présence ici », a déclaré Harden. «Aujourd’hui, c’était bien, hier je me sentais vraiment bien d’être là-bas pour la première fois depuis la bulle. Je n’ai pas vraiment eu l’occasion de faire beaucoup de travail 5 contre 5 … Pour la première fois que je suis là-bas, Je me sentais plutôt bien. « Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi de visiter Atlanta et Las Vegas avec un camp d’entraînement à l’horizon, Harden a donné une réponse inattendue. «J’étais juste en train de m’entraîner», dit-il. Pour quoi vous vous entraîniez? « Le début de la saison NBA. » Pourquoi n’avez-vous pas fait ça à Houston avec votre équipe? « Juste mes entraîneurs personnels. » Regardez la vidéo ci-dessous. [via]