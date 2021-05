James Gunn voulait vraiment un film Drax & Mantis, mais Marvel n’était pas intéressé

Drax the Destroyer et Mantis auraient pu jouer leur propre rôle gardiens de la Galaxie spin-off si James Gunn aurait réussi. Actuellement, Gunn se prépare à commencer le tournage Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Plus tard cette année. Dave Bautista et Pom Klementieff reviendront respectivement en tant que Drax et Mantis, bien qu’ils soient d’abord vus faire une apparition spéciale dans la prochaine suite de Marvel Thor: l’amour et le tonnerre.

Dans une nouvelle interview avec Digital Spy, Dave Bautista suggéré que Gardiens 3 serait son dernier film en tant que Drax the Destroyer. Il a également parlé d’un film dérivé prévu que Gunn avait en tête pour Drax et Mantis. Alors que Bautista pensait que l’idée était «brillante», elle n’est finalement jamais venue, apparemment parce que Marvel n’était pas intéressé. De l’interview:

« Il y a eu des discussions pendant un moment sur un film de Drax et Mantis. C’était vraiment parce que c’était l’idée de James Gunn. Il voulait vraiment faire un film de Drax et Mantis. Il me l’a présenté. Je pensais que c’était une idée géniale. , mais je n’ai entendu aucun suivi de la part du studio. Je ne pense pas qu’ils soient très intéressés, ou cela ne correspond pas à la façon dont ils ont tracé les choses. Mais à part ça, [there are no other plans for Drax]. Je veux dire, en ce qui concerne mes obligations, j’ai Guardians 3, et ce sera probablement la fin de Drax. «

Également dans l’interview, Bautista a expliqué comment il avait failli travailler avec James Gunn encore une fois La brigade suicide. On ne sait pas qui il aurait joué, mais Gunn avait apparemment écrit un petit rôle pour Bautista. Malheureusement, Bautista a dû faire un choix lorsque l’offre est venue de jouer dans Zack Snyder’s Armée des morts pour Netflix, et l’acteur de Drax a fini par se retirer du film de Gunn.

«J’ai eu The Suicide Squad où je suis retourné travailler avec mon garçon, même si c’est un rôle plus petit, et puis j’ai eu Army of the Dead sur lequel je peux travailler avec Zack, je peux construire une relation avec Netflix, je obtenir un rôle principal dans un grand film – et je suis payé beaucoup plus d’argent. J’ai dû appeler James, et je lui ai dit: ‘Cela me brise le cœur, car en tant qu’ami, je veux être là avec vous, mais professionnellement , c’est la bonne décision pour moi. Il a dit: « Je comprends tout à fait. Je suis fier de vous que vous soyez même dans cette position. Je suis fier d’avoir quelque chose à voir avec le fait que vous soyez dans cette position où vous devez prendre ces décisions difficiles. » «

Drax et Mantis peuvent ensuite être vus sur grand écran lorsque Thor: l’amour et le tonnerre premières le 6 mai 2022. Ils apparaîtront ensuite dans The Guardians of the Galaxy Holiday Special sur Disney + à la fin de 2022 avant Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 arrive le 5 mai 2023. Quant à Bautista, les fans peuvent l’attraper dans le film de zombies de Zack Snyder Armée des morts ce mois-ci quand il sortira sur Netflix le 14 mai. Cette nouvelle nous vient de Digital Spy.

