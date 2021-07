James Gunn, mieux connu pour ses succès à succès gardiens de la Galaxie et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 impliquant des criminels intergalactiques arrêtant les plans d’un guerrier pour purger l’univers, fait tourner les têtes avec sa récente interview déclarant l’ennui en ce qui concerne le genre des super-héros. Il prévoit de changer tout cela avec le prochain versement dans La brigade suicide franchise, où les super-vilains Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker et une collection de contre-fous à la prison de Belle Reve rejoignent la Task Force X super secrète et super louche alors qu’ils sont déposés sur l’île éloignée et envahie par l’ennemi de Corto Maltese.

« Ils sont surtout ennuyeux pour moi en ce moment ! » James Gunn, 54 ans, a déclaré à propos des films de super-héros, via Gamesradar. « Je les aimais au début et il y a encore des gens qui essaient de faire des choses différentes [with them], ce n’est donc pas une règle à 100%, mais beaucoup d’entre eux sont ennuyeux. Je pense donc qu’il s’agit d’apporter d’autres éléments de genres différents. »

« J’ai adoré l’idée de faire un film de câpres de guerre de super-vilains », poursuit Gunn. « Des films comme La sale douzaine et Où les aigles osent, ce sont des éléments différents de la toile de fond de la guerre et de l’élément du cambriolage, à la furtivité, aux enjeux élevés, à l’aventure. Cela m’a donné une excellente excuse pour pouvoir créer un film d’un genre que j’aime depuis que je suis petit, et le faire en grand sans avoir à me retenir », a ajouté le cinéaste.

Lorsque @JamesGunn dit: « Ça va être différent de n’importe quel film de super-héros jamais réalisé », il le pense vraiment ! Découvrez-en plus dans ce premier aperçu officiel des coulisses de #TheSuicideSquad! #DCFanDômepic.twitter.com/1uV9Ve4oeX – La brigade suicide (@SuicideSquadWB) 22 août 2020

Dans un aperçu des coulisses du film, publié en 2020, Gunn a partagé que La brigade suicide sera « différent de n’importe quel film de super-héros jamais réalisé ». Le film original a été réalisé par David Ayer, qui a récemment réalisé le thriller policier Le collecteur d’impôts avec Shia LaBeouf.

« J’étais excité de faire ça Escouade Suicide de la manière dont cela pourrait être fait de mon point de vue », a-t-il ajouté. Le producteur Peter Safran (connu pour Shazam ! et Aquaman) a également donné son avis sur le prochain film. « Celui-ci est complètement unique », a-t-il déclaré. « Il s’agit d’un film de guerre rocailleux des années 1970 combiné à la dureté des personnages et de la comédie de James Gunn. »

Safran a précédemment déclaré que le film, qui est également écrit par Gunn, « est un redémarrage total » et non une suite. « C’est tout ce que vous attendez d’un script de James Gunn, et je pense que cela en dit long et promet beaucoup et je sais que nous allons livrer beaucoup », a-t-il déclaré.

La brigade suicide avec Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Sylvester Stallone, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney et Peter Capaldi débarque sur HBO Max et dans les salles le 6 août.

Et ne manquez pas la nouvelle série dérivée Pacificateur, une série d’histoires d’origine mettant en vedette John Cena, également écrite et réalisée par James Gunn pour HBO Max. John Cena incarne le personnage principal, reprenant son rôle de La brigade suicide. Il promet rires, drame et action. C’est également la première série télévisée se déroulant dans l’univers étendu de DC. Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Freddie Stroma et Chukwudi Iwuji sont également à l’affiche. On peut s’attendre à voir Pacificateur en janvier 2022. Cette nouvelle provient de People.com.

