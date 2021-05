James Gunn n’exclut pas la possibilité de « Gardiens de la Galaxie 4 »

Quand il s’agit de la possibilité de revenir à « Guardians of the Galaxy » après la sortie de son troisième et (soi-disant) dernier épisode, qui mettra à nouveau en vedette Chris Pratt, Dave Bautista, Laren Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel (voix de Groot ), Bradley Cooper (Voice of Rocket) et Zoe Saldana, concluant l’histoire qui a commencé en 2014.

Toujours fidèle à sa tradition en répondant aux questions de ses followers sur Twitter, lorsqu’on lui a demandé s’il ferait un quatrième opus de la saga s’il en avait l’occasion, James Gunn a répondu: Ne dites jamais jamais mais je vois le volume 3 comme la fin de l’histoire des Gardiens de la Galaxie que j’ai commencé dans le premier volume »,

JE? Ne dites jamais jamais mais je vois le Vol 3 comme la fin de l’histoire des Gardiens que j’ai commencé à raconter avec le Vol 1. https://t.co/q6iuqWoSgQ – James Gunn (@JamesGunn)

En avril dernier, Gunn aurait déjà assuré qu’il n’avait pas l’intention de faire un quatrième opus de la saga. Le réalisateur reviendra dans la franchise MCU après avoir été initialement licencié en raison de vieux tweets d’humour noir que Disney aurait trouvés de très mauvais goût.

Lorsque James Gunn a été embauché par Warner Bros pour écrire et réaliser « The Suicide Squad », le réalisateur aurait fait remarquer que, sans sa présence, le troisième volet de « Guardians of the Galaxy » n’aurait pas sa touche personnelle, car dans le le troisième volet serait chargé de fermer l’arc narratif de Rocket, qui a ses origines comme une expérience génétique.

À l’inquiétude de ses fans, James Gunn a confirmé que le même scénario qu’il a écrit pour le film sera utilisé et que pendant son absence, seuls des changements minimes ont été apportés qui n’affectent pas le développement de l’histoire. Avant de revenir à Marvel, Gunn n’a pas encore terminé « Peacemaker », la série dérivée de « The Suicide Squad » avec John Cena et qui arrivera exclusivement pour HBO Max.