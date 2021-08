James Gunn ne s’intéresse pas à la « guerre » du Streaming vs Cinémas

Après ses débuts en tant que scénariste de films underground, James Gunn a réussi à s’imposer comme l’un des cinéastes les plus populaires d’aujourd’hui, en commençant par son travail d’écrivain et de réalisateur dans les deux volets de « Guardians of the Galaxy », dont il raconte déjà en préparation de son troisième et dernier opus, ainsi qu’un spécial Noël pour Disney+.

Gunn connaît un grand succès auprès du public et de la critique grâce à la première de « The Suicide Squad », son nouveau film dans l’univers étendu de DC produit par Warner Bros., qui a fait une première simultanée avec son arrivée au cinéma et le Catalogue HBO Max (États-Unis uniquement), en raison de la pandémie de Covid-19.

Partageant quelques mots sur son expérience de travail sur le film, James Gunn a déclaré dans un entretien avec Variety qu’il n’était pas vraiment intéressé par la soi-disant « guerre » des salles de cinéma contre les premières en streaming, expliquant que les films peuvent exister facilement sans être sur grand écran.

Bien qu’il soit fait pour être vu avant tout dans une salle de cinéma, James Gunn pense que « The Suicide Squad » pourrait bien réussir à la télévision. « Les films ne durent pas parce qu’ils ont été vus sur grand écran. Ils durent parce qu’ils sont vus à la télévision. Jaws (de Spielberg) n’est pas un classique parce que les gens le regardent dans les films », a-t-il déclaré.

Je n’ai jamais vu Jaws dans une salle de cinéma. C’est l’un de mes films préférés.

Gunn admet être plus à l’aise avec l’intimité que lui offre la télévision, mais il ne veut pas non plus que l’expérience cinématographique meure. Le cinéaste est optimiste quant à la vaccination mondiale contre le Covid-19, et espère que très bientôt le public pourra retrouver ses capacités initiales dans les salles.

La conformité de James Gunn au streaming est devenue évidente avec la production de « Peacemaker », une série dérivée dans laquelle John Cena reprendra le rôle qu’il a joué dans « The Suicide Squad ». La série compte actuellement 8 épisodes écrits et réalisés par Gunn exclusivement pour HBO Max, avec la possibilité de plus de saisons à l’avenir.