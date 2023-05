James Gunn n’a pas réussi à obtenir les droits d’une seule chanson sur tous ses films Les Gardiens de la Galaxie

Pandora Ensemble de Charms Marvel Les Gardiens de la Galaxie

Ajoutez ces deux charms à votre collection pour symboliser votre capacité à devenir chaque jour un peu plus fort(e). Se balançant d’un côté à l’autre dans son pot de fleur, Groot est représenté ici en argent 925/1000e avec des yeux en cristaux de synthèse marrons et des détails rainurés rappelant une écorce de bois au niveau de ses cheveux et de ses sourcils. Sa seule parole, « I AM GROOT » (JE SUIS GROOT) est gravée à l'arrière de sa tête. Pilote chevronné et tireur d'élite, Rocket pose ici avec son canon laser et son aéro-jet. Ce bijou est confectionné en argent 925/1000e, avec des détails en résine façon émail appliquée à la main qui mettent magnifiquement en valeur sa combinaison et son attitude grincheuse. Sa queue, avec des rainures donnant un aspect de fourrure, s’enroule autour de son corps. Il est gravé des mots « NOTHING LIKE ME 'CEPT ME » (IL N'Y A RIEN COMME MOI, SAUF MOI) à l’arrière de sa tête.