James Gunn montre sa pile de gardiens de la galaxie Vol. 3 story-boards

Il est indéniable que James Gunn a été un garçon occupé ces derniers temps, et fraîchement sorti La brigade suicide il a travaillé dur sur le Pacificateur post-production de séries dérivées en même temps que l’entrée en pré-production sur Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Juste pour prouver à quel point il a été occupé, le réalisateur a partagé une image sur son compte Twitter d’une énorme pile de storyboards dessinés à la main pour ce qui semble être sa dernière sortie pour le gardiens de la Galaxie. Bien que le tease initial ne donne aucune indication sur leur contenu, Gunn a suivi son message avec quelques plans supplémentaires de storyboards réels.

« Pile de storyboards dessinés à la main que je viens de terminer ces derniers jours pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, » James Gunn commenté. « Cela représente 12 pages de script et sera la base de cette section du film. Concevoir le film comme celui-ci est la partie la plus importante de mon travail à ce stade. »

Pile de storyboards dessinés à la main que je viens de terminer ces derniers jours pour #GuardiansoftheGalaxyVol3. Cela représente 12 pages de script et sera la base de cette section du film. Concevoir le film comme celui-ci est la partie la plus importante de mon travail à ce stade. pic.twitter.com/AdUWakUr3W – James Gunn (@JamesGunn) 12 septembre 2021

En réponse au tweet, on a demandé à Gunn s’il envisagerait un jour de publier ses storyboards, comme ce qui a été fait dans le passé avec Guerres des étoiles soryboards, mais Gunn n’était pas si sûr de l’idée, citant son manque de talent artistique comme raison. « Je le ferais si mes storyboards étaient aussi bons que ça », a-t-il déclaré. « Les miens ne sont pas beaux mais ils font l’affaire pour m’aider à me souvenir exactement de la façon dont j’ai imaginé chaque plan et le mouvement d’un plan à l’autre. »

Je le ferais si mes storyboards étaient aussi bons. Les miens ne sont pas beaux mais ils font l’affaire pour m’aider à me souvenir exactement de la façon dont j’ai imaginé chaque plan et le mouvement d’un plan à l’autre. https://t.co/CZuXYT6np9pic.twitter.com/Y9mcGbIA1H – James Gunn (@JamesGunn) 12 septembre 2021

À travers une série de messages, il a continué à entrer dans des détails très précis sur son processus de scénarisation et sur la façon dont il l’aide, lui et les autres, pendant le tournage du film. « Un descripteur de plan numéroté et écrit accompagne chaque storyboard. Dans ceux-ci, je décrirai également des notes pour l’équipe de cascadeurs, les concepteurs de la production, les costumiers, etc. dialogue que je lancerai sur le plateau.) Ce livre de dessins et de descripteurs devient ma bible du film, ce qui est plus important pour moi que le scénario. Pour moi, écrire un scénario, c’est souvent juste moi qui essaie de décrire ce que je vois visuellement, donc est plus proche de la vérité sur la façon dont je vois l’histoire (le film lui-même est encore plus proche). Chaque plan de mes films est dessiné à la main en premier. Cela fait au moins 2 500 plans environ pour mes films récents. Beaucoup de plans – environ 1/ 3 – prenez de 2 à 10 cartes ou plus – parce que je dessine le mouvement. Donc je me retrouve probablement avec environ 3 000 cartes. «

Un descripteur de plan numéroté et écrit accompagne chaque storyboard. Dans ceux-ci, je décrirai également des notes pour l’équipe de cascadeurs, les concepteurs de production, les costumiers, etc., ainsi que pour me rappeler des notes à donner à mes acteurs (également parfois un dialogue alternatif que je lancerai sur le plateau.) – James Gunn (@JamesGunn) 12 septembre 2021

Ce livre de dessins et de descripteurs devient ma bible du film, ce qui est plus important pour moi que le scénario. Pour moi, écrire un scénario, c’est souvent juste essayer de décrire ce que je vois visuellement, donc c’est plus proche de la vérité sur la façon dont je vois l’histoire (le film lui-même est encore plus proche). – James Gunn (@JamesGunn) 12 septembre 2021

Chaque plan de mes films est d’abord dessiné à la main. C’est au moins 2500 plans pour mes films récents. La plupart des plans – environ 1/3 – prennent de 2 à 10 cartes ou plus – parce que je dessine le mouvement. Je me retrouve donc probablement avec environ 3 000 cartes. https://t.co/rVrMJOPAnW – James Gunn (@JamesGunn) 12 septembre 2021

Lorsque l’on considère la quantité de travail nécessaire au storyboard du film, il est surprenant que Gunn ait le temps de tenir les fans au courant autant que sur Twitter. Pour tous ceux qui aiment suivre le processus de réalisation d’un film, il n’y a pas de meilleure personne à suivre pour la quantité d’informations en coulisses qu’il diffuse. Avec un long chemin à parcourir pour le tournage de la troisième sortie solo des Gardiens, nous pouvons nous attendre à en voir beaucoup plus comme ça à l’avenir.

Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 devrait actuellement arriver dans les salles le 5 mai 2023.

