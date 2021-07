James Gunn explique pourquoi Joker n’apparaît pas dans « The Suicide Squad »

Les fans de « Suicide Squad » n’auront pas à s’attendre à voir de nombreux personnages du film de David Ayer lorsqu’ils verront « The Suicide Squad », écrit et réalisé par James Gunn. Et malgré sa réapparition dans « Zack Snyder’s Justice League », une fois de plus Jared Leto et son interprétation de Joker ont été exclus du film après leur absence dans « Birds of Prey ».

Lorsque le film de Gunn a commencé la production, on savait très peu de choses sur les membres de sa distribution et les personnages qu’ils joueraient, mais divers rapports ont rapidement souligné que le travail de Leto en tant que « prince clown du crime » était déjà terminé, pour quoi depuis lors son absence s’était déjà fait sentir dans ce nouveau film.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Pourquoi vous ne devriez pas mettre à jour WhatsApp pour le moment, que ce soit Android ou iPhone

Devant le doute de nombreux fans de DC Comics, James Gunn a de nouveau pointé la raison de l’absence de Joker à travers un récent profil réalisé par le New York Times. « Joker non. Je ne sais pas pourquoi Joker pourrait être dans la Suicide Squad. Il ne serait pas utile dans ce genre de situation de guerre. » Gunn précise que puisqu’il s’agit d’un film à protagonistes multiples, il a toujours voulu travailler avec Idris Elba, qui partage quelques instants avec Margot Robbie et Daniela Melchior (Ratcatcher 2).

Mais s’il y a un protagoniste, c’est bien Idris. Et je voulais que quelqu’un soit aussi brutal », dit Gunn. Le cinéaste assure que le personnage d’Elba (Bloodsport) a été réduit d’être un super-vilain capable de jeter Superman du ciel à gratter la gomme du sol. « Il ne veut pas faire partie de cela, il vient d’accepter sa vie. Et je pense que ce personnage est Idris Elba ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Margot Robbie veut faire une pause avec Harley Quinn

Dans « The Suicide Squad », James Gunn emmène le public dans la prison de Belle Reve, dans laquelle un groupe de super-vilains est affecté à la Task Force X, un groupe d’élite de missions dans lesquelles, ils remplissent leur engagement, ils voient une réduction significative de leurs peines, ils doivent donc se rendre sur l’île mystérieuse de Corto Maltese pour détruire une ancienne installation de l’armée.

« The Suicide Squad » présente le retour de Viola Davis, Joel Kinnaman et Jai Courtney, ainsi que de nouveaux éléments tels que David Dastmalchian, Steve Agee, John Cena, Nathan Fillion, Pete Davidson, Michael Rooker, Peter Capaldi, Alice Braga et bien d’autres encore. Sa première est prévue pour le 6 août.