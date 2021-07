James Gunn et John Cena ont parlé de Peacemaker !

James Gunn a écrit dans leur intégralité les 8 épisodes de la série Pacificateur, Protagonisée par Jean Cena. Le spectacle raconte l’histoire de ce personnage qui sera présenté à DC Univers étendu dans le film du même cinéaste, La brigade suicide. Gunn n’a aucun scrupule à propos de ce méchant : « Pacificateur c’est une merde. Ce n’est pas un gars sympa. Et portez le costume le plus stupide que vous ayez jamais vu. ».

Le spectacle est une occasion parfaite d’explorer le personnage de Cena et quelles sont les motivations qui le poussent à agir comme il le fait : « Pacificateur Il a une série d’idéaux clairs que je trouve vraiment intéressants. Il veut la paix, peu importe le nombre d’hommes, de femmes et d’enfants qu’il doit tuer pour l’obtenir. La performance de John montre son malaise face à cela, qui semblait être le début d’une série de huit épisodes. » Gunn a déclaré.

James Gunn et John Cena parlent de Peacemaker







La vérité c’est que Pacificateur vivre à l’intérieur du DCEU avec d’autres héros plus puissants et significatifs. « Vivre dans le monde de Superman, Batman et Aquaman. Ce n’est pas facile à gérer pour lui », a fait remarquer le cinéaste. Cependant, ses idéaux et tout ce qu’il a fait pour les défendre restent inchangés. C’est un personnage aux convictions fortes.

John Cena a également eu le temps de dire son truc : « Ce gars est un crétin bruyant, odieux et qui veut se faire des amis. Il est nul. Pourquoi? À quel moment est-il devenu un crétin? Il y a beaucoup de choses à creuser. » Il semble qu’un Pacificateur Il lui sera difficile de sympathiser avec ses collègues Escouade Suicide.

La série viendra exclusivement sur le service de streaming HBO Max. James GunnEn plus d’écrire les livres, il a réalisé 5 entrées pour le programme. Il est prévu que Pacificateur fait ses débuts en janvier de l’année prochaine après avoir vu le personnage dans La brigade suicide.