James Gunn est revenu pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 pour raconter l’histoire de Rocket

Le réalisateur James Gunn est un homme occupé ces jours-ci, avec la recréation de l'univers cinématographique de DC en tant que coprésident et co-PDG nouvellement nommé de DC Studios, mais le cinéaste a dû revenir à Marvel la dernière fois. Et pour une bonne raison. S'adressant à Total Film (qui a également publié une nouvelle image de la suite de Marvel), Gunn déclare qu'il devait revenir à la tête de la prochaine suite du MCU. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 pour raconter l'histoire de Rocket Raccoon, que Gunn appelle « le protagoniste secret des Gardiens de la Galaxie ».





Marvel Studios/Total Film

« La chose la plus importante pour moi était l’histoire de Rocket, puis, après cela, tous les autres. Rocket est le protagoniste secret des Gardiens de la Galaxie et a toujours été au centre de celui-ci pour moi ; La raison pour laquelle je suis revenu et j’ai décidé de faire ce film, c’est parce que j’avais vraiment l’impression que l’histoire de Rocket devait être racontée – et elle a été laissée en suspens après le Vol 2. C’est donc la chose la plus importante.

Ainsi, alors que le gardiens de la Galaxie La franchise a toujours été une pièce d’ensemble, Gunn a toujours pensé que Rocket était vraiment le personnage principal. Il est extrêmement important et personnel pour lui d’exercer son métier dans le MCU pour la dernière fois et de raconter au public l’histoire de ce tragique personnage de bande dessinée. Non seulement va Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Décollez le mystère qui est Rocket Raccoon, il agira également comme une sortie « totalement autonome », et selon Gunn « pour la plupart, cela fonctionne comme une histoire en soi. »

Bien sûr, il conclura également la trilogie qui a commencé en 2014, ramenant les aventures de cette itération du gardiens de la Galaxie a une fin.

« C'est aussi la fin d'une trilogie. Le premier film parle de la mère, le deuxième du père et le troisième du moi. Et c'est ce qu'est ce voyage… »





Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est susceptible d’être déchirant

Films des studios Walt Disney

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est certainement l’un des versements les plus déchirants du MCU, ainsi que l’un des plus longs, avec la star de retour Chris Pratt taquinant l’émotion au centre du film.

« C’était vraiment émouvant. C’était vraiment émouvant pour tant de raisons qu’il faudrait trop de temps dans cette interview pour y entrer », a-t-il déclaré. « Mais c’était juste émouvant. C’était beaucoup de gratitude autour du fait que James « Gunn l’a réalisé et a pu le faire. Juste reconnaissant qu’il m’ait même donné le travail pour commencer. C’était gratifiant, sachant que les critiques avaient dit que ce serait probablement le premier film Marvel à bombarder. Et qu’est-ce que ça allait être comme, être le premier film Marvel à ne pas réussir? Prendre ces personnages que personne ne connaissait, et maintenant les faire devenir des noms familiers, et faire partie de cela, et faire des manèges à travers le monde.

Avec Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji et Will Poulter, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait être publié le 5 mai 2023, dans le cadre de la phase cinq du MCU.