James Gunn énumère 5 raisons pour lesquelles The Suicide Squad est le film le plus amusant qu’il ait jamais réalisé

Après une longue attente, gardiens de la Galaxie première incursion du réalisateur James Gunn dans le DCEU avec La brigade suicide se rapproche de sa sortie dans quelques mois. Récemment, un fan a demandé à Gunn sur Twitter quel film parmi tous ceux qu’il avait réalisé était le plus amusant pour lui. Le cinéaste a choisi La brigade suicide comme sa réponse, et est allé jusqu’à développer sa réponse avec cinq points numérotés.

#TheSuicideSquad était le plus amusant. C’était le résultat de 1) Faire de la créativité ma priorité ultime. Dans le passé, je laissais mon perfectionnisme ou mon peuple plaire ou ma peur de ne pas trop faire partie de ma conversation intérieure. Je laisse la créativité prendre pleinement les rênes. https://t.co/nuLveGop7b – James Gunn (@JamesGunn) 28 janvier 2021

« #TheSuicideSquad était le plus amusant. C’était le résultat de 1) Faire de la créativité ma priorité ultime. Dans le passé, je laissais mon perfectionnisme ou mon peuple plaire ou ma peur de ne pas faire trop de succès une partie de mon conversation intérieure. Je laisse la créativité prendre entièrement le dessus », expliqua Gunn. « 2) Être dans le meilleur endroit où je n’avais jamais été mentalement et émotionnellement. Lié au numéro 1 bien sûr. J’avais traversé des épreuves qui m’ont appris à quel point j’aimais ma vie et ont revigoré la joie de l’expression créative. eu en tant que jeune. «

« 3) Les gens autour de moi: un casting et une équipe formidables et un studio incroyablement solidaire. Des gens exceptionnellement talentueux, sages et gentils partout. De plus, j’avais choisi le meilleur des meilleurs membres de l’équipe avec lesquels j’avais travaillé dans le passé. 4) Bonnes habitudes de sommeil. L’anxiété (et l’excitation) de la réalisation de films dans le passé avaient conduit à de nombreuses nuits blanches, souvent à seulement 10 heures de sommeil par semaine de travail. J’étais toujours malheureuse. En raison d’un meilleur centre émotionnel, j’ai généralement obtenu le 5 ou 6 par nuit dont j’avais besoin, souvent plus. 5) Me sentir en phase avec mon métier et à la hauteur de mes capacités. La réalisation est un métier complexe et après 25 ans de cinéma professionnel, j’ai ressenti la confiance qui vient avec la maîtrise de certains aspects de celui-ci . «

Clairement, James Gunn est plus qu’un peu enthousiasmé par ce qu’il a pu réaliser avec La brigade suicide. Bien sûr, étant Internet, tout le monde n’était pas disposé à accepter la réponse de Gunn pour argent comptant. Un fan est allé jusqu’à demander carrément si le cinéaste aurait donné la même réponse s’il n’avait pas été occupé à promouvoir La brigade suicide. Une fois de plus, Gunn a affirmé que son dernier film est en effet celui qui lui tient le plus à cœur.

«Vous pouvez le découvrir vous-même en lisant d’anciennes interviews avec moi, où je déclare toujours honnêtement que la réalisation de films pour moi n’a jamais été un processus amusant. Les difficultés du travail en font toujours partie – c’était la première fois qu’elles ne l’étaient pas. la plus grande partie. »

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide stars Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Michael Rooker comme Savant, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Margot Robbie comme Harley Quinn, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Idris Elba comme Bloodsport, Mayling NG comme Mongal, Peter Capaldi comme The Thinker, Alice Braga comme Solsoria, Steve Agee comme King Shark, Pete Davidson comme Blackguard, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel, Jai Courtney comme Captain Boomerang, John Cena comme Peacemaker, Taika Waititi et Storm Reid. Le film arrive en salles et sur HBO Max le 6 août 2021.

Sujets: Suicide Squad 2, Suicide Squad, HBO Max, Streaming