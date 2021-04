James Gunn dit que l’équipe de suicide est terminée à 100%

Bien que nous soyons à presque quatre mois du lancement de La brigade suicide, le directeur James Gunn a confirmé que le nouveau film est complètement terminé.

Vous pourriez aussi être intéressé par: McDonald’s fait équipe avec BTS pour le repas d’étoile de mai

Tout en faisant la promotion de la prochaine couverture du film de DC Des bandes dessinées Pour Den of Geek, Gunn a révélé la nouvelle: «Au fait, nous avons terminé le film complètement cette semaine, les effets visuels et tout. J’ai hâte que tout le monde le voie. » Il a ensuite répondu à quelques questions des fans sur le film qui était déjà en phase de post-production, notant que « cela n’arrive presque jamais ».

« C’est inhabituel, mais j’ai toujours prévu de le faire maintenant », a déclaré Gunn. « Ce qui est plus inhabituel, c’est que nous n’avons pas fait un seul coup de ramassage ou de post-production. »

« Hors de Chris Nolan, cela n’arrive presque jamais, voire pas du tout, dans les films de super-héros. Il n’y a plus rien à faire, je regarde juste le marketing et les jouets, la publicité et j’espère que le monde se rétablira un peu plus pour que plus de gens puissent le voir en toute sécurité dans les cinémas, là où il est censé être vu. «

Vous pourriez aussi être intéressé par: Un ancien concepteur de F-Zero révèle pourquoi il n’a pas de nouveau jeu

The Suicide Squad fera ses débuts dans les théâtres et sur HBO Max le vendredi 6 août.