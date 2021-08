James Gunn clarifie les rumeurs de spin-off de Bloodsport, Idris Elba reviendra-t-il bientôt?

Ce n’est pas souvent que quelqu’un peut à la fois démystifier une rumeur et l’alimenter davantage en même temps, mais James Gunn a réussi à le faire aujourd’hui en répondant à un fan se demandant si nous verrons un La brigade suicide spin-off avec Bloodsport d’Idris Elba. La sortie DC du réalisateur a déjà produit une série avec Christopher Smith de John Cena qui sera bientôt revu dans son Pacificateur série, et il y a eu un certain nombre d’autres personnages qui auraient obtenu leurs propres retombées en conséquence. Lorsqu’on lui a demandé si les rumeurs sur Sport de sang obtenir son propre spectacle était vrai, Gunn a eu une réponse intéressante.

« Il y a une possibilité de voir plus de #Bloodsport dans un avenir proche – quelque chose que j’aimerais voir ! – mais il n’y a rien actuellement en développement. Donc cette histoire est fausse. »

Bien que cela dissipe clairement les rumeurs selon lesquelles une série est déjà en développement, cela prouve également qu’il y a eu ou qu’il y a des discussions en cours sur un projet parallèle potentiel pour Robert DuBois, l’homme qui a tiré et hospitalisé Superman avec une balle de Kryptonite. . Les Idris Elbe le personnage était une nouvelle introduction à l’équipe de Suicide Squad, mais pendant un certain temps au début de la production, nombreux sont ceux qui pensaient qu’Elba reprenait le rôle de Deadshot lorsqu’il a été annoncé que Will Smith ne participerait pas au film . Elba a abordé le sujet en s’adressant à Divertissement ce soir.

« Ces rumeurs seraient naturelles parce que Will a dit qu’il ne rejoindrait pas le deuxième film [The Suicide Squad], il était donc tout à fait naturel pour le public ou les fans de penser que je reprendrais le personnage de Deadshot. Parce que le personnage de Deadshot vivait dans l’autre film », a expliqué Elba. « Mais je suis vraiment satisfait que James ne veuille pas faire ça, je ne voulais pas faire ça. Deadshot est un super personnage, et Will le tue, donc j’étais vraiment ravi que le public et les fans maintiennent cette rumeur. [laughs]. »

La possibilité de plus à venir du groupe d’anti-héros de James Gunn est quelque chose qui semble avoir été sur les cartes avant même que le film ne devienne un succès post-pandémique, avec de nombreux nouveaux ajouts à la distribution de nombreux, tels que King Shark et Ratcatcher 2, devenant des succès instantanés auprès du public du cinéma. Gunn a déjà dit qu’il y avait des « idées » pour Escouade suicide 3 en train de flotter ainsi que quelques spin-offs différents. Avec Warner Bros. désireux de renforcer leur contenu exclusif HBO Max DC dans les années à venir, il est probable qu’en plus des retombées des films à venir tels que Le Batman, les Escouade Suicide les personnages pourraient également fournir une partie de ce contenu.

Parlant à ET précédemment, James Gunn dit : « » J’ai toutes sortes d’idées, et nous en parlons tout le temps. Donc, je n’ai pas encore l’impression d’en avoir fini avec ce vers de méchant. « , alors que certaines des rumeurs autour de Bloodsport en particulier ont donné lieu à des spéculations sur un prequel de Bloodsport v Superman, mais il semble que nous allons avoir un peu d’attente pour savoir quelle est exactement la prochaine étape dans Gunn’s Escouade Suicide échelle s’avère être.

