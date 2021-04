James Gunn célèbre le 15e anniversaire de ses débuts en tant que réalisateur

La popularité de James Gunn en tant que cinéaste a commencé à augmenter après ses contributions en tant que réalisateur à Studios Marvel avec les deux tranches de « gardiens de la Galaxie», Qui sont considérés par de nombreux fans de studio comme l’un des films les plus divertissants de la franchise.

Gunn se prépare également à faire ses débuts dans l’univers de Bandes dessinées DC avec sa vision en « La brigade suicide » cet été. Cependant, les amateurs de slasher et de la série d’horreur B se souviendront que le cinéaste a fait ses débuts sur grand écran avec un film complètement étranger au monde des super-héros.

« Slither « est une comédie d’horreur sortie en 2006 qui mettait en vedette des acteurs tels que Nathan Fillon, Elizabeth Banks, Michael Rooker parmi tant d’autres, confrontés à un fléau de parasites extraterrestres qui ont propagé une étrange infection dans une petite ville rurale, transformant ses habitants en créatures terribles et déformées.

James Gunn prendrait un moment sur ses réseaux sociaux pour fêter les 15 ans de ce film qui a réussi à devenir un classique culte parmi ses followers. «Mon premier film directionnel ‘Slither’ a été publié il y a 15 ans avec d’excellentes critiques et près de 12 € au box-office», a-t-il écrit.

J’ai eu la chance d’être entouré de tant de gens qui sont devenus des amis pour la vie. Et reconnaissant d’avoir autant de fans du film dans l’industrie qui m’embauchent encore.

Bien qu’il soit surtout connu pour ses adaptations de bandes dessinées, James Gunn a été très vocal dans diverses interviews et publications sur les réseaux sociaux sur son amour des films d’horreur, après avoir produit en 2019 « Brightburn», Dans lequel il combine des éléments des deux genres narratifs présentant une torsion à l’archétype de Superman.

Après la sortie du film, Gunn a assuré qu’il y avait eu des discussions sur la possibilité d’une suite. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite par le studio, Gunn souligne que cela pourrait être son prochain projet après avoir conclu ses engagements envers «The Suicide Squad» et le troisième volet de «Guardians of the Galaxy».